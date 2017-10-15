ارتباط گرما و خشکسالی ناشی از «ال نینو» و افزایش دی اکسید کربن

به گزارش خبرنگار مهر، ال نینو یک الگوی هشدار دهنده چرخه ای ناشی از جریان اقیانوس آرام است که می تواند بر آب و هوای کل جهان تاثیر گذارد و عمدتا در مناطق استوایی آمریکای جنوبی، آفریقا و اندونزی اتفاق می افتد.

یافته های این مطالعه، مبتنی بر بررسی و تحلیل ۲۸ ماه اول داده های بدست آمده از ماهواره OCO-۲ ناسا است.

«جونی لیو» سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: این سه منطقه استوایی ۲.۵ گیگاتن (یک میلیارد تن) کربن بیشتری در مقایسه با سال ۲۰۱۱ در جو منتشر کردند.

وی در ادامه می افزاید: داده های OCO-۲ به ما اجازه داد تا نحوه تبادل خالص کربن بین زمین و جو در مناطق خاص در طول سال های ال نینیو را تعیین کنیم.

در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، طبق گزارش OCO-۲ میزان دی اکسیدکربن جو افزایش یافته که ۵۰ درصد بیشتر از میانگین افزایش مشاهده شده در سال های اخیر قبل از این مطالعه است.

این افزایش حدود سه بخش به ازای هر میلیون دی اکسیدکربن در سال یا ۶.۳ گیگاتن کربن بود. در سال های اخیر، میانگین افزایش سالانه نزدیک به دو بخش در هر میلیون دی اکسیدکربن در سال، یا ۴ گیگاتن کربن، بود.

یافته های این تحقیق بیانگر این مطلب است که اگر در آینده اقلیم کره زمین خشکسالی های بیشتر یا طولانی تری را به همراه داشته باشد، همانگونه که ال نینو اخیر به همراه داشت، ممکن است دی اکسید کربن بیشتری در جو باقی مانده و در نتیجه منجر به گرم شدن بیشتر کره زمین شود.