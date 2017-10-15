مجازات ها در مبارزه با داروهای تقلبی و قاچاق کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر خالقی با بیان اینکه فروش و عرضه دارو بدون نسخه و از طریق فضای مجازی و اینترنتی غیرقانونی است، گفت: متاسفانه خرید و فروش داروهای قاچاق اینترنتی شده است و در واقع اغلب این داروها قاچاق و بی کیفیت بوده و سلامت مردم را به خطر می اندازند.

وی با یادآوری اینکه فروش اینترنتی دارو آسیب جدی را متوجه بخش درمان و سلامت مردم می کند، تصریح کرد: به طور قطع داروهای با کیفیت در اینترنت عرضه نمی شود بلکه افراد دلال و سودجو با سوء استفاده از افزایش ضریب نفوذ اینترنت میان مردم در فضای مجازی اقدام به تبلیغ داروهای قاچاق و بی کیفیت با برچسب تقلبی می کنند.

خالقی ضعف نظارت دستگاه های مسئول را در عرضه اینترنتی داروهای قاچاق و تقلبی موثر دانست و گفت: در این رابطه می طلبد نظارت مناسبی از سوی وزارت بهداشت، دستگاه قضا، سازمان غذا و دارو، وزارت ارتباطات و پلیس فتا بر عرصه و خرید و فروش اینترنتی دارو صورت گیرد و متخلفان شناسایی و برخورد قاطع با آنها در دستور کار قرار گیرد.

وی با هشدار نسبت به اینکه خرید اینترنتی اقلام دارویی سلامت افراد را تهدید می کند، تصریح کرد: باید معضل فروش اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و تقلبی مدیریت شود و همچنین فرهنگ سازی مناسبی از سوی رسانه ها برای جلوگیری از خرید این داروها انجام شود تا مردم داروی مورد نیاز را از طریق مراکز مجاز یعنی داروخانه ها تهیه کنند.

خالقی با انتقاد از اینکه مجازات ها در مبارزه با داروهای تقلبی و قاچاق بازدارنده و کافی نیست، تصریح کرد: مسیرهای ورود داروهای قاچاق به کشور باید شناسایی و مسدود شود و همچنین سیستم قضائی کشور باید در میزان جرائم تجدیدنظر کند و به گونه ای جرائم تعیین شود که بازدارندگی لازم را داشته باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: اگر برای برخورد با متخلفان حوزه دارو خلاءقانونی وجود دارد بهتر است مسئولان مذکور لایحه ای تدوین و به مجلس ارسال کنند تا تخلفات حوزه دارویی کاهش یابد.