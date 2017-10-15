آزادی ۷ زندانی غیرعمد در هفتمین کنگره امام سجاد (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، آیین افتتاحیه هفتمین دوره کنگره بین‌المللی امام سجاد علیه‌السلام فردا (۲۴ مهر ماه) با محوریت تبیین نکات رساله حقوقی این امام، با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در بندرعباس برگزار می‌شود.

این کنگره علمی از سال گذشته در کنار رسالت‌های فرهنگی و فعالیت‌های تبلیغی خود در راستای معرفی معارف الهی، بطور ویژه در حوزه اجتماعی و حل مشکلات عمومی نیز پیشقدم شده و با عنایت به یکی از خلقیات ائمه اطهار در آزادی دربندان آبرومند، نسبت به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری نیز اقدامات مطلوبی داشته و دارد.

این مراسم که همزمان با شهادت امام چهارم شیعیان علیه‌السلام با مشارکت‌ چهره‌های بین‌المللی به طور زنده راس ساعت هشت صبح از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد، در بخشی به تلاش مسئولان برگزاری در جهت اخذ گذشت از شکات ۷ پرونده مربوط به زندانیان جرایم غیرعمد پرداخته می‌شود.

از جمع مددجویان در آستانه رهایی، سه زندانی بابت مطالبه وجه مالی، یک نفر به دلیل عجز در پرداخت دیه ناشی از حوادث کارگاهی و سه مددجوی واجد شرایط هم با عنوان محکومیت ناشی از دیات حوادث رانندگی، در زندان حضور دارند که پیش‌بینی می‌شود مراتب آزادی همگی تا پایان همین هفته انجام گیرد.

طبق سیره و سنت اسلامی همواره توصیه‌های فراوانی بر «فَکُّ رَقَبَةٍ» از سوی ائمه معصومین در روایت‌های تاریخی به ثبت رسیده است که شاید معروف‌ترین اشارت همین حدیث متواتر از امام سجاد علیه‌السلام باشد که فرمودند: «هیچ مؤمنی، بنده مؤمنی را آزاد نمی‌کند مگر این‌ که خداوند در برابر عضوی از اعضای آن بنده آزاد شده، جسم عامل این اقدام پسندیده را از آتش دوزخ ایمن سازد».

ره‌آورد ششمین کنگره امام سجاد (ع) در سال گذشته آزادی ۶ محکوم غیرعمد تحت حمایت ستاددیه بود که مقدمات آزادی این بدهکاران مالی رقمی بالغ بر ۵ میلیارد ریال بود که مراسم آزادی این افراد طی آیینی، با مشارکت اندیشمندان داخلی و پژوهشگران خارجی حاضر در دوره پیشین برگزار شد.