الشرق الاوسط: آمریکا به دنبال کاهش تنش در کرکوک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، با پایان ضرب الاجل ۴۸ ساعته بغداد به اقلیم کردستان برای عقب نشینی نیروهای پیشمرگه از میدان های نفتی کرکوک، واشنگتن تصمیم به مداخله گرفته است تا از برخورد نظامی احتمالی بین دو طرف جلوگیری کند.

در همین راستا «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد واشنگتن در تلاش است تنش ها بین بغداد و اربیل را کاسته و آنها را بر تمرکز بر روی مبارزه با تروریست ها فرابخواند.

این در حالی است که نیروهای کرد روز شنبه از افزایش پرواز جنگنده های ائتلاف ضدداعش به سرکردگی آمریکا بر فراز کرکوک خبر دادند.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند «بنعلی ییلدریم» نخست وزیر ترکیه سفر روز یکشنبه خود به بغداد را به دلایل نامعلوم لغو کرده است.

ییلدیریم قصد داشت به دعوت العبادی به بغداد برود تا با وی درباره اقدامات مشترکی که در پاسخ به برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان اتخاذ شده، گفت‌وگو کند.