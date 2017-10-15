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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

فرمانده پلیس استان کربلا:

موضوعات امنیتی به زائران اربعین حسینی آموزش داده شود

موضوعات امنیتی به زائران اربعین حسینی آموزش داده شود

مشهد- فرمانده پلیس استان کربلا گفت: درخواست ما این است که موضوعات مرتبط با مباحث امنیتی به زائران ایرانی اربعین حسینی آموزش داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیاد حسین ابو شب شنبه شب در دیدار با مسئول ستاد اربعین شهرداری مشهد اظهارکرد: پیش از سفر به مشهد در وزارت کشور عراق جلسه‌ای پیرامون خدمات‌رسانی و وضعیت امنیت زائران  برگزار شد تا شاهد کم‌ترین مشکل در مراسم باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی باشیم.

وی افزود: خوشبختانه پیشرفت نیروهای امنیتی، ارتش، حشد الشعبی و پلیس عراق با همکاری و حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و تدابیر ویژه ای برای مدیریت زائران اربعین حسینی به انجام رسیده است.

فرمانده پلیس استان کربلا تاکید کرد: پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از هرگونه ضربه احتمالی داعش به زائران حسینی نیز صورت پذیرفته است.

ابوشب بیان کرد: درخواست ما مسئولان ایرانی ایرانی این است که مسائل امنیتی را به زائران خود توضیح دهید و ما نیز بروشورها و تابلوهایی را در مسیر راه برای این منظور به زبان فارسی آمده کرده ایم.

وی تاکید کرد: از ورود زائران بدون ویزا به کشور عراق جلوگیری خواهد شد و  امسال هفت هزار و ۵۰۰ موکب در کربلا برپا می‌شود که همه مجوزهای لازم را دریافت و در مکان مناسب نصب کنند.

سرتیپ ستاد و فرمانده پلیس استان کربلای عراق اظهار کرد: به منظور رعایت موضوعات بهداشتی و امنیتی از توزیع غذای تذری انفرادی در مسیر راه جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 4114421

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