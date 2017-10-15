موضوعات امنیتی به زائران اربعین حسینی آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیاد حسین ابو شب شنبه شب در دیدار با مسئول ستاد اربعین شهرداری مشهد اظهارکرد: پیش از سفر به مشهد در وزارت کشور عراق جلسه‌ای پیرامون خدمات‌رسانی و وضعیت امنیت زائران برگزار شد تا شاهد کم‌ترین مشکل در مراسم باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی باشیم.

وی افزود: خوشبختانه پیشرفت نیروهای امنیتی، ارتش، حشد الشعبی و پلیس عراق با همکاری و حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و تدابیر ویژه ای برای مدیریت زائران اربعین حسینی به انجام رسیده است.

فرمانده پلیس استان کربلا تاکید کرد: پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از هرگونه ضربه احتمالی داعش به زائران حسینی نیز صورت پذیرفته است.

ابوشب بیان کرد: درخواست ما مسئولان ایرانی ایرانی این است که مسائل امنیتی را به زائران خود توضیح دهید و ما نیز بروشورها و تابلوهایی را در مسیر راه برای این منظور به زبان فارسی آمده کرده ایم.

وی تاکید کرد: از ورود زائران بدون ویزا به کشور عراق جلوگیری خواهد شد و امسال هفت هزار و ۵۰۰ موکب در کربلا برپا می‌شود که همه مجوزهای لازم را دریافت و در مکان مناسب نصب کنند.

سرتیپ ستاد و فرمانده پلیس استان کربلای عراق اظهار کرد: به منظور رعایت موضوعات بهداشتی و امنیتی از توزیع غذای تذری انفرادی در مسیر راه جلوگیری خواهد شد.