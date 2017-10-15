به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی‌قیداری ظهر یکشنبه در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی عصای سفید، با اشاره به اینکه کاهش سن اعتیاد و کشیده شدن این معضل به مدارس بسیار نگران‌کننده است و این مهم باید مورد توجه متولیان امر باشد، افزود: یکی از اقدامات سازمان بهزیستی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی است.

وی با یادآوری اینکه یکی از استراتژی‌های سازمان بهزیستی، بحث پیشگیری از بروز معلولیت‌ها است، ادامه داد: یکی از معلولیت‌های شایعی که با آن مواجه هستیم، بحث تنبلی چشم است که در همین راستا سال گذشته حدود ۴۲ هزار کودک ۳ تا ۶ ساله تحت غربالگری تنبلی چشم قرار گرفتند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه کودکان مشکوک به تنبلی چشم و نابینایی در سال گذشته برای بینایی‌سنجی به چشم‌پزشک ارجاع داده شدند، اظهار کرد: علاوه بر خدماتی که در این حوزه به کودکان در سال گذشته ارایه شد، کمک‌هزینه درمان برای دریافت عینک نیز برای کودکانی که نیاز به خرید عینک داشته و یا باید مورد عمل جراحی چشم قرار می‌گرفتند، پرداخت شد.

محمدی‌قیداری در ادامه از ازدواج‌های فامیلی و اختلالات ژنتیکی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در بروز معلولیت‌ها یاد کرد و گفت: بر اساس آمار، نیمی از معلولیت‌ها به واسطه بروز اختلالات ژنتیکی شکل می‌گیرد، به همین خاطر توصیه جدی سازمان به خانواده‌هایی که دارای فرزند معلول هستند، این است که به هنگام ازدواج حتما باید با مراجعه به مشاور، این موضوع را جدی بگیرند.

وی با یادآوری اینکه در راستای جلوگیری و کاهش معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیکی، پارسال ۲۰۰۰ دانشجو و دانش‌آمور زیر نظر مشاوره‌های ژنتیک قرار گرفتند، تصریح کرد: در حال حاضر از ۲۰ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی، ۲۰۰۰ نابینا بوده است که در این راستا باید اذعان کرد که دولت به تنهایی و به دلیل منابع مالی محدود، قادر نیست همه مشکلات را در این حوزه رفع کند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان از تشکل‌های مختلف به‌عنوان بازوی توانمند اداره‌کل بهزیستی استان برای رفع مشکلات معلولان یاد کرد و با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۶۰۰ تشکل در این زمینه فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات بهزیستی در زمینه اجرای طرح غربالگری شنوایی برای کودکان یک تا ۱۰ روز است که خوشبختانه با تمهیدات صورت گرفته، امروز هیچ کودک ناشنوایی در استان برای دریافت خدماتی چون کاشت حلزون، در پشت نوبت نمانده است.