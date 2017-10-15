عدم التزام اتحادیه میهنی به توافق خروج پیشمرگه از کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «عرب پست»، اتحادیه میهنی کردستان به تعهدات خود برای اجرای توافق خروج پیشمرگه از کرکوک عمل نکرد.

بر اساس این گزارش، این توافق تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران به امضاء رسیده بود.

این در حالی است که ضرب الاجل ۴۸ ساعته دولت عراق برای خروج پیشمرگه از کرکوک به پایان رسیده است.

ساعتی پیش نیز نشست رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق در منطقه دوکان در سلیمانیه عراق آغاز شد.

«مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان، فواد معصوم رئیس جمهور عراق و از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان، ««هیرو ابراهیم احمد» همسر مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق و «نیچروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، «مسرور بارزانی» پسر مسعود بارزانی و «کوسرت رسول علی» از رهبران اتحادیه میهنی کردستان و شماری از اعضای برجسته دو حزب در این نشست حضور دارند.

درهمین حال، گفته می شود که تمدید ۲۴ ساعته ضرب الأجل دولت بغداد برای خروج پیشمرگه از کرکوک تکذیب شده است.