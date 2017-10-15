رئیس همایش آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در این حکم آمده است: «همایش های کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری یکی از مهم ترین رویدادهای آموزش علوم پزشکی است که تحقق اهداف آن، نیاز به سیاستگذاری و برنامه ریزی موثر و مناسب دارد. با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در مدیریت نظام آموزش علوم پزشکی کشور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره کشوری شهید مطهری منصوب می شوید.»

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی است.