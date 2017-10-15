به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ این رونمایی در نخستین همایش نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان ملی استاندارد صورت گرفت.

کتاب۲۳ سال تجربه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی مستندی از تاریخچه اجرای پروژه ها، طرح های جهادی و ترویجی است و به روند تحول تشکیلاتی زنان روستایی و عشایری در ایران و بیان تجربیات مدیران وزارت جهاد سازندگی می پردازد.

همچنین کتاب راهنمای تسهیل گری و روند اجرای طرح زنان تسهیل گر توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی، در زمینه آموزش روش های مشارکتی با هدف توسعه اجتماعی در جوامع محلی که به بیان جزئیات اجرای پروژه، آموزش و حمایت از زنان تسهیل گر توسعه روستایی پرداخته، از سوی معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی انتشار یافته است.

نخستین همایش 'نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار' با حضور نمایندگان جامعه زنان روستایی و عشایری کشور، وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز (یکشنبه) در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.