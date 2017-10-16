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۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

رئیس ستاد اقامه نماز کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برگزاری طرح «نماز کلید بهشت» برای سوادآموزان شهرستان دنا

برگزاری طرح «نماز کلید بهشت» برای سوادآموزان شهرستان دنا

یاسوج- رئیس ستاد اقامه نماز کهگیلویه و بویراحمد گفت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ نماز و آشنایی بیشتر سواد آموزان با احکام، طرح نماز کلید بهشت برای سوادآموزان شهرستان دنا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  الیاس چراغ زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان نهضت سوادآموزی کشور و استان در یاسوج گفت: این طرح با مشارکت ستاد اقامه نماز و معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان و با برگزاری کارگاه توانمندسازی  ۲۰۰ آموزش دهنده آغاز شد.

سیفی نژاد معاون دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی نهضت سوادآموزی کشور نیز گفت: این طرح در سراسر کشور اجرا می شود و کتابهای آموزشی طرح نیز توزیع شده است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش نیز در این نشست گفت: در این طرح هر یک از آموزش دهندگان به مدت ۱۰ دقیقه و در ۲۰ جلسه کلاس، احکام و نماز را به سوادآموزان آموزش می دهد.

سیدحمدالله خواهش نیک افزود: در این طرح هر سواد آموز تا پایان سال، ۲۰۰ ساعت آموزش های مربوط به نماز را فرا می گیرد.

خواهش نیک خاطرنشان کرد: در پایان طرح، با ارزیابی هایی که انجام می شود، از برترین های این حوزه تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 4115298

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