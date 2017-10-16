برگزاری طرح «نماز کلید بهشت» برای سوادآموزان شهرستان دنا

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس چراغ زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان نهضت سوادآموزی کشور و استان در یاسوج گفت: این طرح با مشارکت ستاد اقامه نماز و معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان و با برگزاری کارگاه توانمندسازی ۲۰۰ آموزش دهنده آغاز شد.

سیفی نژاد معاون دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی نهضت سوادآموزی کشور نیز گفت: این طرح در سراسر کشور اجرا می شود و کتابهای آموزشی طرح نیز توزیع شده است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش نیز در این نشست گفت: در این طرح هر یک از آموزش دهندگان به مدت ۱۰ دقیقه و در ۲۰ جلسه کلاس، احکام و نماز را به سوادآموزان آموزش می دهد.

سیدحمدالله خواهش نیک افزود: در این طرح هر سواد آموز تا پایان سال، ۲۰۰ ساعت آموزش های مربوط به نماز را فرا می گیرد.

خواهش نیک خاطرنشان کرد: در پایان طرح، با ارزیابی هایی که انجام می شود، از برترین های این حوزه تقدیر خواهد شد.