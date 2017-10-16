فردا آخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که در آزمون ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۶ ثبت نام و شرکت کرده اند و با توجه به کارنامه آزمون دارای نمره کل مثبت هستند، می توانند، براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون (شماره یک) و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) انتخاب رشته کنند.

وی افزود: همچنین داوطلبان می توانند با توجه به اطلاعیه های سازمان سنجش در تاریخ های ۱۲ و ۱۷ و ۲۲ مهرماه ۹۶ و اعلام ظرفیت های جدید، ۱۵ کدرشته محل را انتخاب کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: تاکنون ۳۲ هزار و ۴۴ داوطلب آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۶ نسبت به انتخاب کد رشته های خود در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کرده اند. در این مرحله بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر پذیرفته می‌شوند.

توکلی تاکید کرد: داوطلبانی که تاکنون نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند نیز می توانند تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۵ مهرماه ۹۶ فرم انتخاب رشته خود را با توجه به رشته ها و ظرفیت های جدید ویرایش کنند.

وی افزود: آن دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ قبلاً در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری «Ph.D» سال ۱۳۹۶ قرار گرفته و به عنوان پذیرفته شده اعلام شده اند مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند، اما اگر در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شوند قبولی قبلی آنان «کان‌لم‌یکن» تلقی شده و باید در کدرشته قبولی جدید ثبت‌نام کنند و ادامه تحصیل دهند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: گزینش‌ نهایی‌ در هر یک‌ از کدرشته‌های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه های راهنمای شرکت در آزمون و انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۱ و ۲) و اطلاعیه‌های قبلی آزمون‌ مذکور انجام‌ خواهد شد.

وی یادآور شد: نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه در تاریخ دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶ از طریق سایت اینترنتی این سازمان برای انجام مراحل مصاحبه دانشگاه‌ها اعلام خواهد شد.