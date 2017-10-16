به گزارش خبرنگار مهر، اسلام باوقار ظهر دوشنبه در نهمین جلسه شورای شهر بندرعباس بیان داشت: آمریکا و جهان باید بداند که سپاه پاسداران در قلب ملت ایران جای داشته و این رجزخوانی‌ها و اتهام‌پراکنی‌ها نتیجه‌ای جز محکم‌تر شدن حلقه اتحاد ما ندارد.

باوقار ضمن تسلیت شهادت امام زین‌العابدین (ع)، اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم با بهره گرفتن از درس‌های حماسه عاشورا و گنجینه صحیفه سجادیه از پیروان راستین آن حضرت باشیم.

وی گفت: سخنان بی‌خردانه ترامپ اعترافی عاجزانه به عظمت انقلاب اسلامی، شجاعت ملت غیور ایران و درماندگی آمریکا در برابر سپاه پاسداران بود و آمریکا و جهان باید بداند که سپاه پاسداران در قلب ملت ایران جای داشته و این رجزخوانی‌ها و اتهام‌پراکنی‌ها نتیجه‌ای جز محکم‌تر شدن حلقه اتحاد ما ندارد.

باوقار ادامه داد: اصالت و هویت خلیج‌فارس چیزی نیست که با لفاظی و امتیازدهی‌های کودکانه ترامپ به دشمنان عرب‌زبان جمهوری اسلامی ایران لکه‌دار شود.

رئیس شورای شهر بندرعباس ضمن گرامیداشت روز جهانی پاراالمپیک با اشاره به اینکه باید با توجه به پتانسیل‌های خوبی که داریم نسبت به ورزش معلولین و جانبازان اهتمام بیشتری به خرج دهیم ، بیان کرد: ایجاد توازن در فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی از اقداماتی است که انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک توسط سازمان فرهنگی ورزشی بندرعباس به شکل جدی‌تری پیگیری شود، استفاده از ظرفیت پیشکسوتان و صاحبان فکر، اندیشه و تجربه در قالب کارگروهی تخصصی می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء سطح کیفیت خدمات فرهنگی و ورزشی این سازمان ایفا کند.

وی ایجاد پایگاه‌های استعدادیابی ورزشی با همکاری آموزش‌وپرورش در مدارس و محلات و همچنین تمرکز بر گروه‌های پایه‌ای را راهی مناسب برای ترسیم چشم‌اندازی روشن در ورزش استان دانست و افزود: برگزاری کلاس‌های فرهنگی، هنری و آموزش‌های مهارتی رایگان به‌خصوص در دل محلات کم برخوردار می‌تواند گامی مؤثر در جهت بالندگی فرهنگی شهر بندرعباس باشد.

رئیس شورای شهر بندرعباس با تأکید بر اینکه حفظ حرمت‌ها در جهت صیانت از شأن و تقدس صحن شورا اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: تا زمانی که بنده بر این مسند تکیه دارم اجازه هیچ‌گونه هتک حرمت به ساحت شورا و همکارانم را نخواهم داد و از میهمانان می‌خواهم که جایگاه خود را در برابر نمایندگان منتخب مردم نجیب بندرعباس بدانند؛ همچنین متقابلاً از نمایندگان و خبرنگاران می‌خواهم در جهت بالا بردن سعه‌صدر و ظرفیت انتقادپذیری و افزایش مهارت انتقاد سازنده خود تلاش بیشتری به خرج دهند.

باوقار در ادامه با بیان اینکه با پیش رفتن سازمان فرهنگی ورزشی به سمت تیم داری محلی موافقم، تصریح کرد: متأسفانه زمین‌های ورزشی واقع در محلات به‌درستی مدیریت نمی‌شوند و بااینکه در اختیار شهرداری‌ها بوده و هزینه‌هایشان را شهرداری پرداخت می‌کند اما عده‌ای خاص خود را مالک آنجا دانسته و در جهت کسب درآمد از آن سوءاستفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: از سازمان فرهنگی و ورزشی بندرعباس انتظار دارم ظرف یک ماه آینده،آماری از زمین‌های واقع در محلات و افرادی که زمین را در اختیار دارند تهیه و در اختیار شورا قرار دهد و سریعاً وضعیتشان را تعیین تکلیف کند؛ زمین‌های ورزشی باید در اختیار مردم باشد و نیازی نیست که در اختیار فردی خاص قرار بگیرد.

رئیس شورای شهر بندرعباس عملکرد سازمان فرهنگی و ورزشی بندرعباس در خصوص ورود به دل محلات را بسیار خوب و قابل‌تقدیر اعلام کرد و افزود: این سازمان همچون هر نهاد دیگری ضعف‌هایی هم دارد که باید برطرف شده و در جهت خدمت به مردم گام‌های جدی‌تری برداشته شود.

باوقار خطاب به معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس عنوان کرد: پیمان‌کارانی داریم که ضعیف عمل می‌کنند و باید از چرخه کار شهرداری خارج شوند، جابجا کردن پیمانکاران ضعیف از منطقه‌ای به منطقه دیگر خیانت به مردم است؛ پیمانکاری که اخیراً در منطقه یک فعالیت می‌کرد بسیار ضعیف بود و شنیده‌ها حاکی از این است که قرار است به منطقه‌ای دیگر منتقل شود، امیدوارم شاهد چنین عملکردی نباشیم.