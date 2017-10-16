دلار امروز از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت/نرخ به ۴۰۰۸ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با عبور مجدد از مرز ۴ هزار تومان، به ۴۰۰۸ تومان رسید. همچنین هر یورو ۴۸۰۳ تومان، پوند ۵۳۵۸ تومان، درهم امارات ۱۱۱۶ تومان و لیر ترکیه ۱۱۳۰ تومان است.

در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۴۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان رسید، در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم یک میلیون و ۲۷۷ هزار تومان معامله شد. هر نیم سکه ۶۶۲ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۲ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۶ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۵۲۹ تومان است.