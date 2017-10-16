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۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۳

در بازار آزاد تهران؛

دلار امروز از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت/نرخ به ۴۰۰۸ تومان رسید

دلار امروز از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت/نرخ به ۴۰۰۸ تومان رسید

در جریان معاملات بازار آزاد، نرخ هر دلار با عبور مجدد از مرز ۴۰۰۰ تومان به ۴۰۰۸ تومان رسید. ضمن اینکه هر یورو نیز با اندکی کاهش قیمت، به نرخ ۴۸۰۳ تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با عبور مجدد از مرز ۴ هزار تومان، به ۴۰۰۸ تومان رسید. همچنین هر یورو ۴۸۰۳ تومان، پوند ۵۳۵۸ تومان، درهم امارات ۱۱۱۶ تومان و لیر ترکیه ۱۱۳۰ تومان است.

در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۴۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان رسید، در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم یک میلیون و ۲۷۷ هزار تومان معامله شد. هر نیم سکه ۶۶۲ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۲ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۶ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۵۲۹ تومان است.

کد مطلب 4115962

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