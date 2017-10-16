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۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۲

توضیحات آموزش و پرورش درخصوص پارگی پرده گوش دانش‌آموز شوشی

توضیحات آموزش و پرورش درخصوص پارگی پرده گوش دانش‌آموز شوشی

وزارت آموزش و پرورش در پی انتشار خبر پارگی پرده گوش دانش آموز شوشی، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،، در اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش آمده است: «دانش آموز علی عبدالخانی پیش از وارد آمدن ضربه دارای زمینه ناراحتی در ناحیه گوش خود از سنوات گذشته بوده که متاسفانه در اثر ضربه ناظم آموزشگاه خیامی به ناحیه گردن دانش آموز فوق الذکر، آسیب دیدگی قدیمی تشدید می شود ولی خوشبختانه پارگی پرده گوش به شکلی که در خبر درج شده، حادث نشده است و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شوش از اولین لحظات آگاهی با تشکیل کمیته پیگیری اقدام به پیگیری حادثه و دلایل وقوع و برخورد با عامل بوجود آورنده آن کرده است و موارد زیر در راستای :

۱- پیش بینی و انجام ویزیت و مراحل درمان دانش آموز
۲-احضار، عزل و جابجایی معاون خاطی
۳ - دعوت از دانش آموز و خانواده آن
۴- ارسال پرونده معاون خاطی به هیئت تخلفات؛ انجام شده است».

کد مطلب 4116196

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