دومین شکست افغانستان رقم خورد/ تاجیکستان ۴- افغانستان ۳

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه دو تیم ملی فوتسال تاجیکستان و افغانستان در سالن پورشریفی تبریز به مصاف هم رفتند و در پایان تیم تاجیکستان با برتری ۴ بر سه حریف خود را شکست دا تا دومین شکست افغان ها در تبریز رقم بخورد.

افغانستان روز گذشته نیز برابر تیم ملی فوتسال کشورمان شکست خورده بود.

این دیدار بازی سوم روز دوم رقابت های مقدماتی قهرمانی ۲۰۱۸ فوتسال آسیا در منطقه جنوب و مرکز آسیا بود.

گفتنی است در بازی اول امروز نیز تیم ملی فوتسال قرقیزستان برابر نپال به برتری قاطعی دست پیدا کرد. بازی دوم نیز با برتری ازبکستان برابر ترکمنستان به پایان رسید.

مرحله مقدماتی جام ملت های فوتسال آسیا در منطقه آسیای مرکزی از روز گذشته به میزبانی تبریز آغاز شده است و در این مرحله، هفت تیم حضور دارند و در قالب دو گروه ۴ و ۳ تیمی با یکدیگر رقابت می کنند.

تیم های اول هر گروه در نهایت جواز حضور در مسابقات جام ملت های آسیا در سال ۲۰۱۸ را کسب می کنند.