ایجاد غرفه های خود اشتغالی برای نابینایان ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا احمدی، شامگاه دوشنبه در دیدار با روشندلان ورامین ، طی سخنانی بیان داشت: دیدگاه اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر ورامین نسبت به روشندلان متفاوت است و به طور حتم برای مناسب سازی معابر و اشتغال روشندلان، تصمیم های مفیدی گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: کمیته ای برای سامان دهی مشکلات معلولان و نابینایان تشکیل خواهد شد، که زیرمجموعه کمیته اجتماعی کمیسیون فرهنگی شورای شهر بوده و نماینده ای از انجمن نابینایان نیز در آن حضور داشته باشند.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین اضافه کرد: یکی از پیگیری ها در دو دوره اخیر شورای شهر ورامین ایجاد غرفه های خوداشتغالی برای روشندلان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده که در دوره پنجم نیز در کمیسیون فرهنگی شورای شهر مطرح شده و امید است در این دوره شکل بگیرد تا بخشی از مشکلات اشتغال نابینایان رفع شود.

یکی از اعضاء پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین نیز در این نشست، ضمن تأکید بر لزوم تلاش برای رفع مشکلات نابینایان و جامعه معلولان، بر تأمین فضای مناسب برای گرد هم آمدن این قشر در یکی از بوستانهای مرکزی شهر تأکید کرد.

جعفر اردستانی اضافه کرد: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون شهرداری ها اجازه می دهد تا به سازمانهای مردم نهاد مانند انجمن نگاه روشن کمک هایی بشود، تا بتوانند فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود را تقویت کنند.

وی افزود: کمیته اجتماعی کمیسیون فرهنگی شورای شهر ورامین در آینده نزدیک با حضور نماینده روشندلان، تصمیم های خوبی برای حل مشکلات آنها خواهد گرفت.

مشکل عمده ۱۳۰ عضو انجمن نابینایان ورامین اشتغال است

گفتنی است، در ابتدای این نشست صمیمی، معصومه امیری رئیس هیئت مدیره انجمن نابینایان شهرستان ورامین، گزارشی از فعالیت ها و اقدام های مسئولان انجمن ارائه کرد و خواستار توجه جدی مدیران ارشد شهرستان ورامین به جامعه نابینایان و معلولان شد.

داوود شیرکوند مدیرعامل انجمن نابینایان نگاه روشن نیز اعلام کرد که این انجمن از سال ۱۳۸۹ تأسیس شده و حدود ۱۳۰ عضو دارد که مهم ترین مشکل آن ها اشتغال است.

عباس نوباغی عضو هیئت مدیره انجمن نیز مشکل عدم مناسب سازی معابر و پیاده راه های شهرستان ورامین را از مهمترین مشکلات این قشر دانست و بر لزوم تسریع در امر بهسازی معابر تأکید کرد.

فاطمه سادات قاری زاده عضو دیگر هیئت مدیره انجمن نابینایان نگاه روشن نیز بزرگترین مشکل انجمن را نداشتن فضای مناسب به عنوان دفتر کار دانست و از تداخل کلاسهای آموزشی مختلف به دلیل عدم مکان مناسب و همچنین سختی تردد نابینایان سخن گفت.

مهدی داوودی دیگر عضو هیئت مدیره نیز درمورد مشکلات ورزش نابینایان و ایاب و ذهاب آنها برای امور ورزشی گلایه کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

علیرضا مهدی زاده از فعالان رسانه ای شهرستان ورامین نیز در این نشست، مدرک بالای تحصیلی تعداد قابل توجهی از نابینایان و توانمندی آن ها در شغل های مختلف دولتی و غیردولتی شهرستان را یادآور و خواستار کمک های ویژه مجمع خیّرین سلامت، شورای اداری و به خصوص بهزیستی و شهرداری ورامین شد.

بر اساس این گزارش، محمدرضا یوسفی، فرماندار ورامین، سید رضا احمدی،رییس شورای اسلامی شهر ورامین، جمعی از فعالان اجتماعی و اعضاء شورای اسلامی ورامین و رییس اداره بهزیستی همراهی می شد، با حضور در منزل برخی از روشندلان ، با آن ها پیرامون مسائل و مشکلات این قشر از جامعه به گفتگو پرداخت.