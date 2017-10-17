به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی صبح سه شنبه در همایش «مبانی تحکیم خانواده اسلامی» با اشاره به اینکه لرستان در طول تاریخ علمای بزرگ و ستارگان درخشانی را تربیت کرده است، اظهار داشت: شخصیت هایی همچون آیت الله بروجردی، شیخ ابوالقاسم جاپلقی معروف به میرازی قمی، آیت الله کمالوند، آیت الله سید حسن طاهری، آیت الله شاهرخی و ... از ستارگان درخشان فقاهت هستند.

وی با بیان اینکه علما و روحانیت لرستان در میدان جهاد و شهادت پیشگام و پیشتاز بوده اند و ۶۰ شهید روحانی تحویل جامعه داده اند، تصریح کرد: خوشبختانه امروز در لرستان ۱۸ نماز جمعه برگزار می شود و ۱۳ حوزه علمیه برادران با ۱۴۵۰ نفر طلبه برادر و ۱۳ مدرسه علمیه خواهران با ۱۶۵۰ طلبه خواهر مشغول تعلیم و تربیت و هدایت و ارشاد جامعه هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه موضوع خانواده در اسلام اهمیت فوق العاده ای دارد به طوریکه توجه به آن، آثار و برکات فراوانی برای جامعه دارد، افزود: غفلت از خانواده آسیب و خطرات فراوانی به دنبال دارد و اگر غفلت شود جامعه به انحطاط و نابودی کشیده می شود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب بر مسئله خانواده و سبک زندکی اسلامی نشانه جدی بودن تهدید خانواده ها است، تصریح کرد: قطعا تریبون نماز جمعه ظرفیت بسیار بالایی برای تحکیم و ارتقای خانواده است.

وی با تاکید بر اینکه آمار ها نشان می دهد هر سال نرخ ولادت سیر نزولی دارد و کم می شود، در مقابل طلاق سیر صعودی دارد و هر سال افزایش می یابد؛ هرچند لرستان در تمام شاخص های جمعیت نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوب و بهتری دارد اما آمارها هشداردهنده است، ادامه داد: در لرستان با اینکه از میانگین کشوری وضعیت بهتر است اما در سال ۹۴ تعداد ولادت ها در استان ۳۸ هزار و ۵۸۵ نفر بود اما در سال ۹۵ این تعداد به ۳۶ هزار و ۵۸۵ نفر رسیده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: آمار طلاق در لرستان در مقایسه با کشور بسیار پایین است که علت آن زندگی عشایری و سنتی مردم است؛ اما همچنان این خطر متوجه استان شده است؛ در سال ۹۴ تعداد ۳۵۵۱ نفر و در سال ۹۵ تعداد ۳۶۳۸ نفر طلاق گرفته اند.

آیت الله میرعمادی نداشتن آشنایی کافی دختر و پسر از یکدیگر و خانواده، بیکاری و اعتیاد، پایین بودن سطح تحمل، پیشنهاد طلاق از سوی مشاوران ناآگاه خانواده و ... را از جمله عوامل شکل گیری طلاق برشمرد.