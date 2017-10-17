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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۳۰

نماینده ولی‌فقیه در لرستان:

غفلت از خانواده جامعه را به انحطاط می‌کشاند

غفلت از خانواده جامعه را به انحطاط می‌کشاند

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد گفت: غفلت از خانواده آسیب و خطرات فراوانی به دنبال دارد و اگر غفلت شود جامعه به انحطاط و نابودی کشیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی صبح سه شنبه در همایش «مبانی تحکیم خانواده اسلامی» با اشاره به اینکه لرستان در طول تاریخ علمای بزرگ و ستارگان درخشانی را تربیت کرده است، اظهار داشت: شخصیت هایی همچون آیت الله بروجردی، شیخ ابوالقاسم جاپلقی معروف به میرازی قمی، آیت الله کمالوند، آیت الله سید حسن طاهری، آیت الله شاهرخی و ... از ستارگان درخشان فقاهت هستند.

وی با بیان اینکه علما و روحانیت لرستان در میدان جهاد و شهادت پیشگام و پیشتاز بوده اند و  ۶۰ شهید روحانی تحویل جامعه داده اند، تصریح کرد: خوشبختانه امروز در لرستان ۱۸ نماز جمعه برگزار می شود و ۱۳ حوزه علمیه برادران با ۱۴۵۰ نفر طلبه برادر و ۱۳ مدرسه علمیه خواهران با ۱۶۵۰ طلبه خواهر مشغول تعلیم و تربیت و هدایت و ارشاد جامعه هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه موضوع خانواده در اسلام اهمیت فوق العاده ای دارد به طوریکه توجه به آن، آثار و برکات فراوانی برای جامعه دارد، افزود: غفلت از خانواده آسیب و خطرات فراوانی به دنبال دارد و اگر غفلت شود جامعه به انحطاط و نابودی کشیده می شود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب بر مسئله خانواده و سبک زندکی اسلامی نشانه جدی بودن تهدید خانواده ها است، تصریح کرد: قطعا تریبون نماز جمعه ظرفیت بسیار بالایی برای تحکیم و ارتقای خانواده است.

وی با تاکید بر اینکه آمار ها نشان می دهد هر سال نرخ ولادت سیر نزولی دارد و کم می شود، در مقابل طلاق سیر صعودی دارد و هر سال افزایش می یابد؛ هرچند لرستان در تمام شاخص های جمعیت نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوب و بهتری دارد اما آمارها هشداردهنده است، ادامه داد: در لرستان با اینکه از میانگین کشوری وضعیت بهتر است اما در سال ۹۴ تعداد ولادت ها در استان ۳۸ هزار و ۵۸۵ نفر بود اما در سال ۹۵ این تعداد به ۳۶ هزار و ۵۸۵ نفر رسیده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: آمار طلاق در لرستان در مقایسه با کشور بسیار پایین است که علت آن زندگی عشایری و سنتی مردم است؛ اما همچنان این خطر متوجه استان شده است؛ در سال ۹۴ تعداد ۳۵۵۱ نفر و در سال ۹۵ تعداد ۳۶۳۸ نفر طلاق گرفته اند.

آیت الله میرعمادی نداشتن آشنایی کافی دختر و پسر از یکدیگر و خانواده، بیکاری و اعتیاد، پایین بودن سطح تحمل، پیشنهاد طلاق از سوی مشاوران ناآگاه خانواده و ... را از جمله عوامل شکل گیری طلاق برشمرد.

کد مطلب 4116420

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