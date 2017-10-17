برترین های رویداد کسب و کارت را «شروع کن» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین رویداد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با عنوان کسب و کارت را «شروع کن» با رویکرد گردشگری و با مشارکت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی، کانون دانشجویی فرهنگی کارآفرینی، گروه دانشگاهی کارآفرینان ایده تا اجرا «اسپارک» و بنیاد عالی نخبگان کارآفرینی ایران برگزار شد.

این رویداد با رویکرد کسب وکارهای گردشگری و محوریت توسعه پایدار در تاریخ ۱۹ الی ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۶ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.

مراسم افتتاحیه این رویداد در تاریخ ۱۹ مهر ماه با حضور علاقه مندان این حوزه، اساتید، دانشجویان و مدیران، کارآفرینان و رهبران کسب و کارهای گردشگری و حامیان رویداد در محل پارک علم وفناوری دانشگاه تهران آغاز شد.

پتانسیل بالای کشور ایران در وجود فرصت های کارآفرینانه به خصوص در صنعت گردشگری، لزوم توجه به تجاری سازی ایده ها و فکر های جدید، اهمیت توجه به حوزه گردشگری خلاق، تیم سازی و استفاده از منابع و امکانات موجود در کشور برای کارآفرینی از جمله مواردی بود که سخنرانان بر آن تاکید کردند.

در روز اول این رویداد ۵۴ ایده توسط شرکت کنندگان ارایه شد که از بین آنها ۱۱ ایده برتر، انتخاب شد. در روز دوم و سوم شرکت کنندگان در دانشکده کارآفرینی با تشکیل ۱۱ تیم کسب و کاری بر اساس ایده های منتخب و حضور در کارگاههای مختلف در حوزه کسب و کار با هم به رقابت پرداختند.

مراسم اختتامیه با سخنرانی دکتر پاشا پور نیکو مدیرعامل گروه دی ان ای یونیون و حسین بختیاری ( مدیر امور پارک ها و مراکز رشد جهاد دانشگاهی) برگزار شد.

تیم های برتر بعد از ارائه نهایی، با نظر داوران رویداد به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند.

تیم «مای کردیت»، تیم «بوم گشت» و تیم «آی لیدر» به ترتیب رتبه های اول تا سوم این استارتاپ بودند. همچنین تیم های برگزیده این رویداد در رتبه چهارم تیم «گردشگری سلامت» و رتبه پنجم تیم «ون تور» مورد تقدیر قرار گرفتند.