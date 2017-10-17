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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۵۷

انتقاد آموزش و پرورشی‌ها ازتصویب کلیات طرح استخدامی حق التدریسیها

انتقاد آموزش و پرورشی‌ها ازتصویب کلیات طرح استخدامی حق التدریسیها

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم تا اجازه دهند استخدام در آموزش وپرورش از طریق آزمون باشد و نسبت به تصویب کلیات طرح استخدامی حق التدریسیها گلایه داریم.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه شورای عالی آموزش و پرورش گفت: در جلسه اخیر اعضای شورای عالی نسبت به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استخدام نیروهای حق التدریس که کلیات آن به تصویب رسیده است، انتقاد کردند.

وی افزود: از ریاست مجلس، رئیس کمیسیون آموزش و نمایندگان درخواست داریم با توجه به نقش اساسی معلم در فرآیند یاددهی و یادگیری با توجه به مأموریت ویژه سنگین معلمین برای تحقق سند تحول بنیادین از تصویب این طرح خودداری کنند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: از نمایندگان مجلس درخواست داریم حداقل اجازه دهند که علاقه مندان به استخدام در آموزش و پرورش در امتحان سنجش صلاحیت حرفه ای شرکت کنند و حداقل نمرات لازم را به دست آورند.

نوید ادهم اظهار داشت: در ادامه اعضای شورای عالی، این نظام راهبری و مدیریت سند تحول بنیادین را تصویب کردند که پس از امضای رئیس جمهور به عنوان قانون لازم الاجرا در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این چهارمین زیرنظام شش گانه سند تحول بنیادین است که به تصویب رسید.

کد مطلب 4116452

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