مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه شورای عالی آموزش و پرورش گفت: در جلسه اخیر اعضای شورای عالی نسبت به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استخدام نیروهای حق التدریس که کلیات آن به تصویب رسیده است، انتقاد کردند.

وی افزود: از ریاست مجلس، رئیس کمیسیون آموزش و نمایندگان درخواست داریم با توجه به نقش اساسی معلم در فرآیند یاددهی و یادگیری با توجه به مأموریت ویژه سنگین معلمین برای تحقق سند تحول بنیادین از تصویب این طرح خودداری کنند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: از نمایندگان مجلس درخواست داریم حداقل اجازه دهند که علاقه مندان به استخدام در آموزش و پرورش در امتحان سنجش صلاحیت حرفه ای شرکت کنند و حداقل نمرات لازم را به دست آورند.

نوید ادهم اظهار داشت: در ادامه اعضای شورای عالی، این نظام راهبری و مدیریت سند تحول بنیادین را تصویب کردند که پس از امضای رئیس جمهور به عنوان قانون لازم الاجرا در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این چهارمین زیرنظام شش گانه سند تحول بنیادین است که به تصویب رسید.