زمان رکوردگیری اردونشینان وزنه برداری/ یک نفر خط خواهد خورد!

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بیرانوند در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی وزنه برداری در شهرستان بابلسر از رکوردگیری اردونشینان در روز ۳ آبان ماه خبر داد و اعلام کرد تا پایان اردوی کنونی، یک وزنه بردار از جمع اردونشینان خط خواهد خورد.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران در خصوص تمرینات ملی پوشان نیز گفت: اردوی سه هفته ای سطح دریای شهرستان بابلسر با جدیت بالا به منظور آمادگی هر چه بهتر ملی پوشان برای حضور در مسابقات جهانی آمریکا از روز شنبه ۱۵ مهرماه با ۱۱ ملی پوش آغاز شد. این اردو، سه هفته به طول خواهد انجامید و روز پنجشنبه ( ۴ آبان ماه ) ملی پوشان به تهران می آیند و تمرینات خود را بدون تعطیلی تا روز اعزام به مسابقات جهانی در کمپ تیم های ملی ورزشگاه آزادی تهران ادامه می دهند.



بیرانوند ضمن اشاره به رکوردگیری این مرحله از اردوها نیز تصریح کرد: یک رکوردگیری درون اردویی را فردا چهارشنبه از ملی پوشان خواهیم داشت و در نهایت رکوردگیری پایانی این مرحله از اردو را از ساعت ۱۷ تا ۱۹ چهارشنبه هفته آینده (۳آبان) با حضور ۱۱ وزنه بردار برگزار می کنیم تا یک نفر از جمع ملی پوشان کنار گذاشته شود. برهمین اساس ترکیب اصلی و ۸ نفره تیم با ۲وزنه بردار رزرو، مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری در دسته ۶۹ کیلوگرم، کیانوش رستمی و علی میری در دسته ۸۵ کیلوگرم، سهراب مرادی و سید ایوب موسوی در دسته ۹۴ کیلوگرم، محمدرضا براری، علی هاشمی و علیرضا سلیمانی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم، بهداد سلیمی، سعید علی حسینی و همایون تیموری در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم، ۱۱ وزنه بردار حاضر در این مرحله از اردوی تیم ملی هستند که خود را برای رکوردگیری هفته آینده آماده می کنند.



رقابتهای وزنه برداری قهرمانی سال ۲۰۱۷ جهان به میزبانی امریکا از ۶ تا ۱۴ آذرماه در شهر آناهیم برگزار می شود.