«اشرف غنی» با مشاور امنیت ملی هند دیدار و گفتگو کرد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان با «اجیت دوال» مشاور امنیت ملی هند دیدار و گفتگو کرد.

کاخ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبری اعلام کرد که در این دیدار روی همکاری‌های منطقه ای و مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

افرون بر این، در این دیدار مشاور امنیت ملی هند و رئیس جمهوری افغانستان، استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان را برای تامین صلح و ثبات، مفید عنوان کرده و تاکید کردند که از این راهبرد باید استفاده درست صورت گیرد تا صلح در منطقه حاکم شود.

طرفین همچنین در این دیدار بر تداوم همکاری‌های استراتژیک بین هند و افغانستان در بخش‌های مختلف تاکید کردند.

مشاور امنیت ملی هند همچنین از اشرف غنی خواست تا به «دهلی نو» سفر کند.

لازم به ذکر است که هند از کشورهای حامی افغانستان است و در پروژه‌های زیربنایی یکی از شرکای مهم این کشور به حساب می‌آید.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز در استراتژی جدید این کشور برای افغانستان از نقش هند تقدیر کرد و خواستار تداوم آن شد.