«سید شاه حسین مرتضوی» سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل به تمام کشورها خصوصاً کشورهای همسایه افغانستان اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه آنها هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.

«مرتضوی» جغرافیای افغانستان را مکانی برای تأمین منافع کشورهای منطقه خواند و اظهار داشت که افغانستان می تواند ایران را به چین وصل کند.

وی در حالی که ارتباط بین افغانستان و آمریکا را یک رابطه استراتژیک تعریف شده عنوان نمود در این ارتباط به صراحت به تمامی کشورهای منطقه اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری خصوصاً کشورهای همسایه اقدامی صورت نخواهد گرفت.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در حالی این سخنان را به میان می آورد که اکثر کارشناسان سیاسی افغانستان به ای عقیده هستند که استراتژی ترامپ در افغانستان آتش جنگ را از گذشته هم در منطقه برافروخته تر می سازد و آمریکا قصد دارد توسط این استراتژی و به بهانه مبارزه با تروریسم در منطقه به ایران و روسیه ضربه زده و این کشور ها را از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی تضعیف سازد.

اما با بروز این نگرانی ها سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر به تمامی کشورهای منطقه خصوصاً کشورهایی که در همسایگی افغانستان حضور دارند اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه آنان اقدامی صورت نخواهد گرفت.

وی همچنین بیان داشت که رابطه افغانستان و آمریکا یک رابطه تعریف شده است و استراتژی آمریکا ابهاماتی که نسبت به کنش آمریکا در مبارزه با تروریسم که در گذشته وجود داشت را برطرف ساخته.

از سوی دیگر مرتضوی از تمام کشورها خواست تا وضعیت افغانستان را درک کرده و این کشور را برای مبارزه با تروریسم همکاری کنند.

وی گفت: تأکید ما این است که رابطه کشورها با افغانستان دولت محور باشد. متأسفانه برخی کشورها در تلاش این هستند که منافع سیاسی خود را از طریق تماس با گروه های تروریستی تأمین کنند.

به بیان این مقام افغانستانی تماس کشورها با گروه های تروریستی هیچ کمکی برا حل مشکلات نخواهد کرد و خود یک تهدید و خطری دیگر به شمار می آید.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تصریح کرد: جغرافیای افغانستان مکانی برای تأمین منافع کشورهای منطقه خواهد شد.

به گفته وی افغانستان در نظر دارد تا کشورهای منطقه را در بخش انتقال انرژی، تجارت و حمل و نقل به هم گره بزند.

مرتضوی در این ارتباط خاطر نشان ساخت که همان گونه که افغانستان به چابهار متصل شد حکومت این کشور در نظر دارد تا از طریق ازبکستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای میانه کشورهای بزرگ منطقه را به هم متصل کند.

وی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خطاب به تمام کشورهای منطقه اذعان داشت که سیاست افغانستان؛ سیاست همکاری های منطقه ای بر مبنای منافع جمعی است نه سیاست تقابل.

وی همچنین تصریح کرد که افغانستان در برابر کشورهایی که علیه این کشور فعالیت های خصمانه انجام می دهند مبارزه خواهد کرد.

مرتضوی خاطر نشان ساخت که دروازه های صلح باز است اما حکومت این کشور در برابر گروه هایی که می جنگند و بر علیه مردم بی دفاع دست به سلاح برده اند و ابزاری شده اند برای برخی کشورها با جدیت مقابله خواهد کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این ارتباط گفت: دروازه های صلح باز است و ما برای مذاکره امادگی داریم اما آنانی که دست به جنایت و کشتار مردم می زنند، مساجد و اماکن مقدس را مورد حمله قرار می دهند، هموطنان بی دفاع ما را به خاک و خون می کشند با قاطعیت تمام مبارزه خواهیم کرد.