به گزارش خبرگزاری مهر، «سید هاشم الموسوی» سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء در مراسم گرامیداشت شهید «لؤی صادق المشری (وارث)» خبرنگار-عکاس واحد الاعلام الحربی، اظهار داشت: ما هرگاه شهیدی را تقدیم اسلام میکنیم، همان سخن حضرت زینب(س) را جاری میسازیم که فرمودند: اللهم تقبل منا هذا القلیل.
وی افزود: برخی به دلیل تعداد شهداء بر ما خرده میگیرند و داعش هم ویدیوهایی از شهدایمان پخش میکند تا بگوید ما توانستیم این تعداد رزمنده را بُکشیم. ما در جواب این مسئله نیز سخن حضرت زینب(س) را که به عبیدالله بن زیاد فرموده بود را تکرار میکنیم: ما رایت الا جمیلاً.
سخنگوی نجبا با تاکید بر عدم پایمال شدن خون شهدای مقاومت گفت: این خونها برای مقابله با تقسیم عراق به زمین ریخته شد. در عراق کسانی هستند که با رژیم صهیونیستی و دشمنان هم پیمان شدند تا این کشور را تقسیم کنند و در این راستا، یک همه پرسی فرمایشی برگزار کردند.
الموسوی تصریح کرد: تقسیم عراق، آواره کردن مردم کرکوک، اشغال چاههای نفت و آنچه را مرزهای خون مینامند را صراحتاً رد میکنیم و در مقابل آن خواهیم ایستاد.
وی با اشاره به شروط اقلیم کردستان برای مذاکره با دولت مرکزی برای رفع تنشها اظهار داشت: هر کسی که میخواهد با دولت عراق مذاکره کند باید بدون پیش شرط وارد مذاکره شود و قبل از آن باید همه پرسی کردستان را ابطال کند.
این مقام حشد شعبی ادامه داد: نیروهای پیشمرگه باید به مرزهای سال ۲۰۰۳ بازگردند و ما هیچ امتیاز سیاسی به آنان نخواهیم داد. ما همه اقدامات ایاد علاوی و النجیفی را رد میکنیم و آنها را جزئی از توطئه میدانیم.
الموسوی همچنین خطاب به رئیس اقلیم کردستان متذکر شد: بارزانی باید نتیجه همه پرسی را ابطال کند و به میز مذاکره بازگردد و قبل از آن نیز باید از ملت عراق بخاطر برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در آن اقلیم عذرخواهی کند.
وی در پایان با تاکید بر عدم جنگطلبی گفت: درخواست ما از نخست وزیر مبنی بر ایجاد تشکیلاتی برای فرماندهی مناطق کرکوک به این علت بود که دشمن قدرت گرفته و میخواهد کرکوک را پاکسازی قومیتی و آن را به کردستان ملحق کند و نفت آن را به سرقت برده و به رژیم صهیونیستی بفروشد.
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