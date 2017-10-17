دستگاه های اجرایی شرایط را برای تردد جانبازان مناسب سازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز سه شنبه در جمع تعدادی از جانبازان استان مرکزی که در جبهه ها از ناحیه چشم آسیب دیده اند به بهانه روز عصای سفید در اراک اظهار داشت: جانبازان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس رشادت های بسیاری را برای دفاع از میهن اسلامی به ثمر رساندند و بسیاری از این بزرگواران در این مسیر دچار صدماتی شدند که امروز باید ارزش اقدام ارزشمند و ایثار آنها را بدانیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: علاوه بر جانبازان خانواده های آنها نیز به منظور نگهداری از این ایثارگران در طی ده ها سال متحمل سختی های فراوان شده اند و سال ها پرستاری و سختی های کار آنها اجر والایی نزد خداوند متعال دارد.

دری نجف آبادی بیان کرد: جانبازان به ویژه افرادی که در جبهه ها چشم و بینایی خود را از دست داده اند جانفشانی عظیمی را رقم زده اند که با هیچ قدردانی قابل جبران نیست و همه ما باید تلاش کنیم تا مشکلات این ایثارگران حتی الامکان کاهش یابد.

وی خاطرنشان ساخت: در این رابطه بایستی محیط شهری از سوی متولیان امر و شهرداری ها به نحوی ساماندهی شود که برای این جانبازان کاملا ایمن و به دور از خطر باشد و بتوانند بدون مشکل تردد داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: سایر دستگاه های اجرایی نیز باید شرایط لازم را در ساختمان خود برای رفت و آمد این جانبازان مناسب سازی کنند، در حقیقت رفع مشکلات این افراد باید اولویت کاری مسئولان باشد.