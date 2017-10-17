آغاز تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی پیام نور و غیرانتفاعی ها از ۲۹ مهر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس درخواست برخی از موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و همچنین دانشگاه پیام نور مبنی بر عدم تکمیل ظرفیت رشته های آزمون سراسری سال ۹۶ این موسسات، مرحله تکمیل ظرفیت برای این دسته از موسسات اجرا می شود.

وی افزود: کلیه داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های تحصیلی این موسسات (اعم از داوطلبانی که در کنکور ثبت نام کرده اند و یا ثبت نام نکرده اند) می توانند به منظور اطلاع از رشته های تحصیلی موسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله به لینک جستجوی عنوان موسسه و کد مندرج در سایت سازمان سنجش و همچنین پایگاه اطلاع رسانی موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: این گروه از متقاضیان می توانند ضمن مشخص کردن رشته و موسسه مورد علاقه خود با به همراه داشتن مدارک لازم به شرح اطلاعیه ای که از بعدازظهر امروز ۲۵ مهرماه بر روی سایت سنجش قرار می گیرد، به موسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند از روز شنبه ۲۹ مهرماه ۹۶ تا سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۹۶ به موسسات آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.