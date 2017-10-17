عزم دولت برای تقویت حوزه حوانان جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی تندگویان در ابتدای جلسه گفت: از زحمات آقای طلایی و صبحی تشکر میکنم ،حوزه معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان در طول مدت حضور هر دو عزیز تحول عظیمی پیدا کرد چه در بحث ازدواج و چه دربحث طرح های ملی تلاش های زیادی انجام شد.

او ادامه داد: همچنان پذیرای پیشنهادات این دو عزیز بعد از این هم هستیم ُ این تغییرات به این معنی نیست که این بزرگواران کاری نکردند ، این دوستان قطعا تا جایی که می توانستند تلاش کردند ، مشکلات زیادی جلوی پای دوستان بود حتی در ساماندهی اولیه نیروهای خودشان نیز مشکل داشتند اما تا آخرین لحظه هر چه در توانشان بود انجام دادند .

تندگویان ادامه داد: ساختار تشکیلاتی معاونت ساماندهی امور جوانان عوض شده است ولی شرح وظایف همان شرح وظایف قبلی است و به تصویب هم رسیده است .

در ادامه جلسه ناصر صبحی( مدیرکل اسبق دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان) گفت: در هر دو دفتر خدمات ارزنده ای انجام گرفت ، این خدمات حاصل تلاش کارشناسان و همکاران بوده است و ما هم در کنار آن ها بودیم ، هر ضعفی در این مدت بوده است بر گردن من است و برای همه همکاران که تازه آمده اند ارزوی موفقیت دارم .

در ادامه محسن طلایی ( مدیر کل اسبق دفتر ازدواج ) گفت:حضور یکساله من در معاونت جوانان توفیق بزرگی بود که بدست آورده بودم، حضور من در معاونت جوانان اولین حضورم در فضایی دور از وزارت علوم و دانشگاه بود که تجربه بسیار خوبی بود.

او ادامه داد: در معاونت ساماندهی امور جوانان شرایط بسیار سختی بود ما شاهد دو قطبی ورزش و جوانان بودیم که جلوی کار را میگرفت ، امیدوارم با حضور تندگویان این دو قطبی در مسیر درست قرار گیرد، از همه همکارانم تشکر ویژه دارم ، ما چند کار ویژه کردیم که امیدوارم ادامه داشته باشد ، جشنواره نشاط و امید در حاشیه هفته جوان اقدام بسیار مناسبی بودکه طی آن بالای ١٠٠هزار نفر جوان در یک هفته در این جشنواره حضور پیدا کردند ، برای حوزه جوانان یه طرحی ایجاد کردیم تحت عنوان گردشگری ارزان قیمت ، برگزاری جشنواره اوقات فراغت یکی دیگر از طرح های خوب ما بود، و مورد دیگر هم احداث خانه جوانان در اکثر استان ها بود که باید روی آن کار بیشتری انجام گیرد.امیدوارم دوستانی که در این محیط پیدا کردم دوستی هایمان ادامه پیدا کند .

در ادامه این جلسه جواد رضوی ( مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان ) گفت: از حسن اعتماد برادر بزرگوارم آقای تندگویان و و جناب آقای سلطانی فر تشکر میکنم ، ستاد های ساماندهی امور جوانان در بیش از ٤٠٠شهرستان تشکیل شد ، تاکید بر حضور جوانان در این ستادها یکی از اقدامات مهم ما بود ، نظارت بر برگزاری جلسات و مصوبات و میزان مشارکت نهاد های مختلف در این ستاد از اقدامات دیگر ما بود ، حضور استانداران در جلسات ستاد ساماندهی و ارائه گزارش از مشارکت سازمان های مختلف باعث ایجاد تحولی عظیم در این حوزه شد ، گزارش وضعیت جوانان در ٤٢ جلد اماده شده است، حضور آقای تدگویان میتواند در ارتقا کیفی و کمی ستادها نقش بسزایی داشته باشد .

در ادامه جلسه امیرحسین آل اسحاق (مدیرکل دفتر طرح های ملی) گفت:خوشحالم که خداوند توفیق خدمت در این نهاد موثر رو به من داده است ، ریل گذاری کار توسط دوستان انجام شده استُ امیدوارم بتوانیم در همان مسیر با سرعت کار را پیش ببریم، از آقای تندگویان تشکر میکنم که توفیق این خدمت رابه بنده واگذار کردند ، از همکاران سابق تشکر میکنم و امیدوام روزی که این امانت را از ما میگیرند سربلند باشیم.

در ادامه جلسه امید محدث (مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان )گفت:از جناب وزیر و از آقای تندگویان بابت اعتمادی که کردند تشکر میکنم.ُ تغییر مدیریت با تغییر نگرش همراه است و این به معنای مقایسه عملکردها نیست ،ااز ینکه دارم میروم جای دوست و برادم اقای رضوی خوشحالم و برای آقای رضوی در دفتر جدید آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم روز تودیع ما با عاقبت بخیری و خوشنامی همراه باشد.

محمد مهدی تندگویان ، معاون ساماندهی امور جوانان در پایان گفت: عزم دولت برای حوزه حوانان جدی است و امیدوارم از حالت شعاری در بیاید و وارد مرحله عمل شود.

وی افزود: جوان گرایی را از معاونت جوانان آغاز کرده ایم امیدواریم در بخش های دیگر دولت هم سازو کاری را میسر شود تا در تمامی بخش های مدیریت کشور شاهد استفاده بهینه و به هنگام از انگیزه و خلاقیت و شور جوانی باشیم.

معاون ساماندهی امور جوانان گفت: لایحه احیای سازمان ملی جوانان هفته اینده در مجلس مطرح میشود ،تا زمانی که حوزه جوانان را به سطح جایگاه اصلیش یعنی معاونت ریاست جمهوری نرسانیم نمیتوانیم اقدام موثری در این حوزه انجام دهیم ، امیدوارم اگر بحث معاونت هم انجام نشد حداقل بحث سازمان شدن جوانان زیر مجموعه وزارت وزش عملی شود تا در بحث تخصیصات و بودجه بتوانیم راحت تر عمل کنیم ، با شروع دوره جدید و حضور جدی تر شخص وزیر در حوزه جوانان نشان از ایجاد تحول در این حوزه است ، در سفرهای استانی قطعا جلساتی با سمن ها به همراه وزیر خواهیم داشت ، دوباره ازآقایان طلایی و صبحی و زحماتی که کشیدندتشکر میکنم و برایشان آرزوی موفقیت دارم .