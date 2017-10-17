دیدار نجفی با شهرداران شهرهای مختلف جهان وسرمایه گذاران خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی که صبح امروز در راس هیاتی وارد فرودگاه اینچئون شهر سئول شد، در جریان این سفر ضمن حضور در سومین نشست شهرداران قهرمان برای رشد فراگیر تحت سازماندهی OEDC به ایراد سخنرانی در این نشست خواهد پرداخت.

OECD طرح ابتکاری برای رشد فراگیر را از سال ۲۰۱۲ آغاز کرده و بر اساس این طرح به دنبال کمک به دولت های محلی برای تجزیه و تحلیل نابرابری های روزافزون است.

«شهرداران قهرمان طرفدار طرح ابتکاری رشد فراگیر» با مشارکت طیف وسیعی از نهادهای حمایت کننده از جمله گروه رهبری اقلیمی شهرهای C۴۰، شهرهای متحد ICLEI، اتحادیه ملی شهرها، سازمان شهرهای متحد و ... پایه گذاری شده است تا نسبت به تسهیل در مبادلات میان شهرهای مختلف جهان اقدام نموده و راهکارهای ملموسی برای مقابله با نابرابری ها ارایه دهد.

این اجلاس به دنبال آن است تا بر استانداردهای زندگی مادی و رفاه بیشتر شهروندان نظارت داشته و بر پایه تجربیات شهرهای مختلف جهان، بسته هایی را برای ترویج برابری و رشد ارایه کند.

نجفی در ادامه سفر کاری خود به کره جنوبی با حضور در همایش شهرداران در مورد تغییرات اقلیمی ۲۰۱۷ در جمع شهرداران و مقامات شهری کشورهای مختلف سخنرانی خواهد کرد.

گروه رهبری آب و هوای کلانشهرها که از آن با عنوان شهرهای C۴۰ یاد می شود، گروهی از شهرهاست که برای کاهش وارد شدن گازهای کربن دار و تطبیق با تغییرات آب و هوایی کره زمین فعالیت می کند. هدف اصلی شکل گیری این گروه مقابله با تغییرات اقلیمی است چرا که کلانشهرها یکی از تاثیرگذارترین عوامل در آینده آب و هوای جهان محسوب می شوند. در حال حاضر ۷۰ درصد از شهرها با تاثیرات تغییرات آب و هوایی مواجه بوده و تقریبا همه آنها در معرض خطر قرار دارند که جایگاه تهران به عنوان یکی از کلانشهرهای مهم دنیا در این زمینه قابل توجه است.

دیدار با شهرداران و مقامات شهری شهرهای مختلف جهان، ملاقات با سرمایه گذاران خارجی در کنار بازدید از مراکز مختلف شهری سئول از دیگر برنامه های کاری شهردار تهران و هیات ایرانی در این سفر خواهد بود.

علاوه بر این نجفی در جریان این سفر به دیدار و گفت و گو با شهردار سئول و سایر مقامات کره جنوبی خواهد پرداخت و یادداشت تفاهم روابط دوستی میان تهران و سئول نیز به امضای شهرداران دو شهر خواهد رسید.

تفاهم نامه خواهرخواندگی تهران و سئول در سال ۱۳۵۱ میان دو شهر امضا شده و به همین مناسبت نامگذاری خیابان تهران در سئول و خیابان سئول در تهران صورت گرفته است. خیابان تهران در منطقه گانگنام به عنوان یکی از مراکز اصلی شهر سئول قرار دارد که از آن با عنوان مقر ساختمان های بزرگ و دفاتر شرکت های تجاری، صنعتی و بانک ها در پایتخت کره جنوبی یاد می شود.