  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۰

مسکو از احتمال ادامه حوادث کرکوک خبر داد

مسکو از احتمال ادامه حوادث کرکوک خبر داد

وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد که احتمال ادامه حوادث کرکوک وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای در مورد وضعیت شهر کرکوک عراق اعلام کرد که امکان دارد حوادث کرکوک ادامه یابد.

در این بیانیه گفته شده است که تشدید وضعیت نظامی-سیاسی در شمال عراق که از تاریخ ۱۶ اکتبر، که در طی آن مقامات عراقی کنترل شهر کرکوک را به دست گرفته اند، ممکن است باعث ادامه درگیری ها شود.

گفتنی است که در ۱۶ اکتبر، نیروهای امنیتی عراق کنترل شهر کرکوک را که طی سه سال گذشته تحت مدیریت مستقیم دولت خودمختار کردستان بود، به دست گرفتند.

بغداد کنترل تمام نقاط نفتی کرکوک را به دست گرفته است.

مناقشات بین بغداد و کردستان عراق پس از برگزاری همه پرسی غیرقانونی در مورد استقلال اقلیم کردستان، بیشتر شد.

کد مطلب 4117248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها