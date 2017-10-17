مسکو از احتمال ادامه حوادث کرکوک خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای در مورد وضعیت شهر کرکوک عراق اعلام کرد که امکان دارد حوادث کرکوک ادامه یابد.

در این بیانیه گفته شده است که تشدید وضعیت نظامی-سیاسی در شمال عراق که از تاریخ ۱۶ اکتبر، که در طی آن مقامات عراقی کنترل شهر کرکوک را به دست گرفته اند، ممکن است باعث ادامه درگیری ها شود.

گفتنی است که در ۱۶ اکتبر، نیروهای امنیتی عراق کنترل شهر کرکوک را که طی سه سال گذشته تحت مدیریت مستقیم دولت خودمختار کردستان بود، به دست گرفتند.

بغداد کنترل تمام نقاط نفتی کرکوک را به دست گرفته است.

مناقشات بین بغداد و کردستان عراق پس از برگزاری همه پرسی غیرقانونی در مورد استقلال اقلیم کردستان، بیشتر شد.