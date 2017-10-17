به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، عباس چمنیان در نشست خبری پس از بازی تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل مکزیک عنوان کرد: به شما خبرنگاران هندی خداقوت می‌گویم که در این مدت همراه تیم ایران بودید. به تیم مکزیک هم که در این بازی تلاش زیادی انجام داد خسته نباشید می‌گویم. همان طور که در نشست خبری قبل از بازی گفته بودم یک بازی دشوار، مقابل تیم سخت کوش انجام دادیم.

او ادامه داد: در آغاز بازی دو گل زدیم و شانس برای زدن گل‌های دیگر هم داشتیم اما یک گل دریافت کردیم. همیشه به بازیکنانم گفته‌ام که نتیجه ۲ بر صفر، نتیجه خطرناکی است و اگر تیم حریف گل بزند کار دشوار می‌شود. این که توانستیم در نیمه دوم بازی را کنترل کنیم اتفاق مثبتی بود.

سرمربی تیم نوجوانان در ادامه تصریح کرد: مکزیک بازیکنان باکیفیتی در حمله داشت. به ویژه بازیکن شماره ۱۹ که خیلی ما را اذیت کرد. فراموش نکنید که در نیمه دوم هم ما فرصت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم. از تلاش بازیکنان‌ راضی‌ام و از حالا به بازی بعدی فکر می‌کنیم.

وی درباره این که تیم ملی در نیمه دوم به دفاع رفت بیان کرد: گل مکزیک در نیمه نخست کار ما را سخت کرد. برای سازماندهی‌مان در دفاع، امیر حسین اسماعیل زاده را آوردیم که از آن زمان شرایط بهتر شد.

چمنیان درباره این که برای حضور در مرحله یک چهارم پایانی جام جهانی برنامه‌های متفاوتی دارد گفت: پس از مرحله گروهی تیم را بازسازی کردیم و این موضوع برای بازی یک‌چهارم هم انجام می‌شود. این کار را در ابعاد تاکتیکی و روحی انجام می‌دهیم. برای رسیدن به نیمه‌نهایی یک گام مهم دیگر در پیش داریم.

وی درباره این که آیا ایران در ادامه جام سورپرایزهای دیگری در پیش دارد یا نه خاطرنشان کرد: منتظر سورپرایزهای بعدی ما باشید.