به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه شنبه در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. گادوین منشا(۱۷ و ۶۱) برای پرسپولیس و عمر خربین(۳۰ - پنالتی و ۷۶) برای الهلال گل زدند.

این دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفته اند که تیم الهلال عربستان با برتری ۴ بر صفر در دیدار رفت استرس کمتری دارد اما نماینده ایران برای صعود به فینال نیاز به گل نخوردن و زدن ۴ گل برای به تساوی کشاندن کار و زدن ۵ گل برای صعود دارد.

پرسپولیس در این دیدار با ترکیب علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، شجاع خلیل زاده، صادق محرمی، محمد انصاری، کمال کامیابی نیا(۸۰ احمد نوراللهی)، محسن ربیع خواه، محسن مسلمان(۶۵ بشار رسن)، وحید امیری، گاودین منشا و علی علیپور به میدان رفت.

شرح کامل این بازی را در زیر می خوانید:

* شروع این بازی با یک پاس بلند از سوی سیدجلال برای منشا همراه بود که این بازیکن در موقعیت آفساید قرار داشت. بعد از این صحنه پرسپولیس صاحب یکی دو موقعیت شد اما نتوانست به دروازه حریف نزدیک شود.

* دقیقه ۱۷ : پرسپولیس که حملات زیادی را روی دروازه الهلال پی ریزی کرده بود در دقیقه ۱۷ توسط گادوین منشا به اولین گل خود دست پیدا کرد.

* دقیقه ۲۰ : ارسال بازیکنان پرسپولیس از جناح چپ یک فرصت ایده ال را در اختیار سرخپوشان قرار داد اما ضربه منشا با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه ۲۵: پرسپولیس که از ابتدای بازی تیم برتر میدان بود در این دقایق هم توپ و میدان را در اختیار داشت و پشت محوطه جریمه حریف پاس های پرتعدادی را به هم می دادند.

* دقیقه ۳۰ : داور عمانی خطای محمد انصاری پشت محوطه جریمه را پنالتی اعلام کرد و عمر خربین این ضربه پنالتی را به گل تبدیل کرد تا کار سرخ ها بسیار سخت شود.

* دقیقه ۴۰ : بازیکنان پرسپولیس که از عملکرد و قضاوت داور عمانی بسیار ناراحت بودند بازی را با عصبانیت دنبال کردند. حتی برانکو هم در این دقایق بارها به قضاوت داور اعتراض کرد و تا آستانه اخراج از کنار زمین هم پیش رفت.

* دقیقه ۴۵: پرسپولیس با اینکه بیشتر از حریف صاحب توپ بود اما در حمله کم تعداد بود و با وجود اینکه پشت محوطه حریف صاحب موقعیت هایی هم شد اما نتوانست از این فرصت ها استفاده کند تا نیمه اول با تساوی یک به یک به پایان برسد.

* دقیقه ۴۸: علی علیپور با نفوذ از جناح راست در موقعیت خوبی برای ارسال پاس عرضی قرار داشت اما تحت فشار بودن او باعث شد ضربه اش با بی دقتی از بالای دروازه به بیرون برود.

* دقیقه ۵۰: پرسپولیس تلاش زیادی برای رسیدن به گل داشت اما مثل نیمه اول در یک سوم دفاعی حریف کم تعداد بودند و توپ هایی که به علیپور و منشا می رسید بدون حمایت کننده بی ثمر می ماند.

* دقیقه ۶۱ : علی علیپور درون محوطه جریمه توپ خوبی را برای منشا آماده کرد که ضربه محکم و دقیق این بازیکن هم به گل دوم سرخپوشان تبدیل شد.

* دقیقه ۶۵: با ورود بشار رسن به جای محسن مسلمان فشار پرسپولیس روی دروازه حریف بیشتر شد. مسلمان هنگام خروج از زمین برخورد سردی با رسن و همچنین برانکو داشت و از تعویضش ناراحت بود.

* دقیقه ۷۶: عمر خربین که گل اول تیم آبی پوش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده بود در این دقیقه با یک چرخش زیبا درون محوطه جریمه دروازه پرسپولیس را برای بار دوم باز کرد تا کار شاگردان برانکو برای صعود تمام شود و اندک امیدهای این تیم هم از بین برود.

* دقیقه ۸۲ : احمد نوراللهی که دقایقی پیش وارد زمین شده بود در حملات سرخپوشان تاثیرگذار بود و به همراه رسن موقعیت هایی را برای پرسپولیس ایجاد کرد.

* دقیقه ۸۵ : الهلال در یکی از ضد حملات خطرناکش صاحب موقعیت گلزنی شد اما توپ مهاجم این تیم به تیر دروازه پرسپولیس برخورد کرد و به زمین برگشت.

* دقیقه ۹۰: پرسپولیس که برای رسیدن به گل برتری تلاش می کرد در دقایق پایانی هم حملاتی را روی دروازه حریف پی ریزی کرد اما نتوانست به گل برتری برسد و در نهایت با تساوی در دیدار برگشت و مجموع شکست ۶ بر ۲ را پذیرفت و با لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کرد.

با حذف پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا حسرت قهرمانی تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا به ۲۴ سال رسید و حتی در صورتی که فصل آینده یک تیم ایرانی قهرمان شود این طلسم پس از ۲۵ سال شکسته خواهد شد. آخرین باری که یک تیم ایرانی قهرمان آسیا شد مربوط به سال ۱۹۹۳ است که پاس این عنوان را به خود اختصاص داده بود.