صعود به نیمه نهایی کار بزرگی بود/ داوری در هر دو بازی مشکل داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پس از دیدار برگشت مقابل الهلال در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا و از دست دادن شانس صعود به فینال گفت: ابتدا صعود به فینال را به الهلال تبریک می‌گویم. آنها توانستند از این میدان به خوبی عبور کنند.

وی ادامه داد: امروز منشا به ما کمک کرد و دو گل زد. ما سعی کردیم تا ماموریت غیر ممکن را ممکن کنیم اما در بازی رفت، گل صحیح ما را آفساید گرفتند و امروز هم داور توپی که بیرون از محوطه بود را پنالتی اعلام کرد. نکته مهم این است که امروز نباختیم. بازیکنان تمام تلاش خود را کردند تا پیروز شوند اما متاسفیم که این کار انجام نگرفت.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه چرا برنامه ای برای مهار خربین نداشت تا این بازیکن در دو بازی ۵ گل به ثمر برساند، گفت: اولین چیزی که باید بگویم این است که خربین بازیکن خیلی خوبی است. ولی سوالم از شما این است که قیمت خریین و سایر بازیکنان تیم الهلال چقدر است؟ بازیکنان من هم خیلی خوب بودند خربین یکی از ۵ گلش را از روی پنالتی زد و زدن سه گل در بازی رفت هم یک اتفاق بود.

برانکو همچنین با انتقاد از داور مسابقه گفت: وقتی داور برای شما قضاوت می‌کند اما مقابل شماست کار سختی پیش رو دارید. منشا هم ۲ گل به الهلال زد آنها هم برنامه‌ای برای مهار او نداشتند. تیم پرسپولیس تا همین جا هم که صعود کرده کار بزرگی انجام داده است و گل دوم الهلال هم با خطا روی بازیکن پرسپولیس به ثمر رسید.

وی درباره برنامه بعدی پرسپولیس عنوان کرد: از امروز برای لیگ استارت می‌زنیم. البته تعداد بازی‌های ما در لیگ زیاد است و بازیکنان ملی هم داریم که در اختیارمان نیستند. اما امروز نشان دادیم که عالی هستیم و از هیچ چیز نمی‌ترسیم و دوباره می رویم تا در لیگ همان تیم عالی باشیم.

برانکو در خصوص اینکه آیا پرسپولیس در دور بعد فینالیست خواهد شد، گفت: به بازیکنانم تبریک می‌گویم که به نیمه نهایی رسیدند. سال آینده می‌توانیم بهتر باشیم چون تجربه نیمه نهایی را داریم. هدف اولمان بازی خوب در مرحله گروهی و سپس صعود است. یک‌شنبه بازی بسیار مهمی داریم که از آنجا استارت می‌زنیم.

سرمربی پرسپولیس همچنین عنوان کرد: ابتدا باید ببینیم که الهلال چه بازیکنانی دارد. بازی با این تیم راحت نیست و وقتی با این تیم بازی می‌کنیم نمی‌توانیم هیچ شانسی برایش قائل نشویم. با این حال من از بازیکنانم راضی هستم و آن‌ها توقعات من را برآورده کردند.