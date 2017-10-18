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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۷

وزیر دفاع آلمان از توقف آموزش نیروهای بارزانی خبر داد

وزیر دفاع آلمان از توقف آموزش نیروهای بارزانی خبر داد

وزیر دفاع آلمان رسماً توقف آموزش نظامی نیروهای بارزانی در اقلیم کردستان عراق از سوی مستشاران این کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پُست، وزیر دفاع آلمان امروز چهارشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که این کشور مأموریت آموزش نظامی به نیروهای بارزانی در اقلیم کردستان عراق را به دلیل تحولات اخیر کرکوک متوقف کرده است.

«اورزلا فون در لاین» (Ursula von der Leyen) وزیر دفاع آلمان در این خصوص اعلام کرد: اقدام آلمان مبنی بر توقف آموزش نظامی در اقلیم کردستان عراق بر این اساس است که پیام نادرستی از این کار از جانب برلین ارسال نشود.

وزیر دفاع آلمان در ادامه گفت که آموزش این نیروها پیشتر به منظور مبارزه با داعش به انجام می رسید.

گفتنی است مستشاران نظامی آلمانی از سال ۲۰۱۴ در چارچوب نیروهای ائتلاف بین المللی به اصطلاح مبارزه با داعش، کار آموزش نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده بودند. 

کد مطلب 4118298

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