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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۲۳:۵۱

وزیر کشور عراق بر برخورد با متخلفان در «کرکوک» تاکید کرد

وزیر کشور عراق بر برخورد با متخلفان در «کرکوک» تاکید کرد

وزیر کشور عراق روز چهارشنبه از ثبت برخی تخلفات در استان کرکوک واقع در شمال این کشور خبر داده و بر برخورد با مسئولان آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، وزیر کشور عراق روز چهارشنبه از ثبت برخی تخلفات در استان کرکوک واقع در شمال این کشور خبر داده و بر برخورد با مسئولان آن تاکید کرد.

«قاسم الاعرجی» در عین حال اظهار داشت که دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان دشمنی ندارد و هر کس خواهان جدایی است باید از طریق راه هایی که قانون اساسی گذاشته اقدام کند.

وزیر کشور عراق در گفتگو با شبکه الجزیره قطر گفت: برخی تخلفات در کرکوک به وقوع پیوسته و با مسئولان آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین افزود که بغداد با ایران و ترکیه در زمینه امنیت عراق هماهنگی دارد.

کد مطلب 4118529

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