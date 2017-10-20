رهبران کُرد طبق قانون اساسی با دولت مرکزی عراق همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، شیخ «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق در سخنرانی نمازجمعه در خصوص وضعیت کرکوک موضع گیری کرد.

وی در سخنانی اظهار داشت: حضور مجدد ارتش و نیروهای پلیس در کرکوک و دیگر مناطق پیروزی برای تمام عراقی ها محسوب می شود و از آن تقدیر می کنیم. از تمام گروه ها و نخبگان سیاسی درخواست می کنم که در خصوص رفتار اقشار مختلف مردم عراق بر اساس قانون اساسی فعالیت کنند. همچنین تنش ها در مناطق مشترک باید کاهش یابد و فتنه افکنان نیز باید تحت پیگرد قرار گیرند ولی نباید از کسی انتقام گرفت.

نماینده آیت الله سیستانی همچنین تاکید کرد: دولت عراق باید بیش از پیش از شهروندان کُردی حمایت کند و به آن ها اطمینان دهد. همچنین رهبران کُردی را به وحدت صفوف و عبور از بحران کنونی از طریق همکاری با دولت مرکزی عراق و طبق قانون اساسی دعوت می کنم.

اخیرا سازمان رسانه جنگی (الاعلام الحربی) در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مقابله با تروریسم، پلیس اتحادیه، الحشد الشعبی در شهر التون کوپری مستقر شده و امنیت را به این شهر که در استان کرکوک واقع شده بازگردانده اند.