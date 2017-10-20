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۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۳

انفجار و تیراندازی در مسجد شیعیان در کابل ۳۰ شهید برجا گذاشت

انفجار و تیراندازی در مسجد شیعیان در کابل ۳۰ شهید برجا گذاشت

انفجار و تیراندازی در مسجد شیعیان در کابل منجر به شهادت دست کم ۳۰ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری از وقوع انفجار در مسجد شیعیان در کابل گزارش داد.

در این حادثه دست کم ۳۰ نفر شهید شده اند.

در همین رابطه خبرگزاری فرانسه از وقوع تیراندازی در این مسجد گزارش داده است.

هم اکنون نیروهای امنیتی راه های منتهی به محل حادثه را مسدود کرده اند و زخمی های با آمبولانس ها در حال انتقال به بیمارستان  است.

به گفته شاهدان عینی، حجت الاسلام والمسلمین فصیحی امام جماعت مسجد امام زمان(عج) در میان شهدا است.

گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار انتحاری در مسجد امام زمان کابل را برعهده گرفته است.

کد مطلب 4119613
عبدالحمید بیاتی

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