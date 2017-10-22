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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

در نگارخانه بهنام دهش پور

نمایشگاه خط نقاشی با عنوان «سی در چهل» برپا می شود

نمایشگاه خط نقاشی با عنوان «سی در چهل» برپا می شود

نمایشگاه خط نقاشی احمد محمد پور با نام «سی در چهل» از روز جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ در نگارخانه بهنام دهش‌پور گشایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی خط احمد محمد پور با نمایش ۴۰ اثر در نگارخانه بهنام دهش پور، روز ۵ آبان افتتاح می شود. این آثار عمدتا در سایز ۳۰ در ۴۰ خلق شده اند و تکنیک ارایه آثار، آکریلیک و ترکیب مواد است.

احمد محمدپور متولد ۱۳۴۴ فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران در سال ۱۳۶۵ است. او که دارای نشان درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران است، تاکنون نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی بسیاری را در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است. 

بخشی از عواید حاصل از این نمایشگاه صرف تأمین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان خواهد شد. این نمایشگاه تا ۱۰ آبان در محل این گالری واقع در خیابان شهید لواسانی (فرمانیه غربی)، کوچه شهید جباریان (فروردین سابق)، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پلاک ۱۳ برقرار است.

کد مطلب 4121633

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