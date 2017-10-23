۱۰۸ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور ارشد ۹۶ ثبت نام کردند

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرصت انتخاب رشته از ۲۴ مهر آغاز شد و با توجه به تمدیدهای صورت گرفته این مهلت یکشنبه ۳۰ مهرماه به پایان رسید.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: بر اساس آمار اولیه ۱۰۸ هزار و ۳۰۳ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ شرکت کرده اند.

توکلی اظهار داشت: آن دسته از داوطلبانی که در کدرشته محل های تحصیلی دارای شرایط خاص و بورسیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ پذیرفته شده اند حق انتخاب رشته در این مرحله را نداشتند.

پیش از این ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ تعداد ۷۸ هزار و ۶۸۹ نفر در ۶ هزار و ۹۶۵ کدرشته محل اعلام شده بود که با اصلاحیه جدید این ظرفیت تغییر کرد.