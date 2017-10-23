به گزارش خبرنگار مهر، مهلت پنج روزه ای که برای ثبت نام از کاندیداهای کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک تعیین شده بود، با ثبت نام ۵۷ ورزشکار در رشته های مختلف همراه بود. البته حضور قطعی این ورزشکاران در انتخاب ۱۲ آبان ماه منوط به تایید صلاحیت آنها از طرف حراست وزارت ورزش و نهادهای نظارتی است.

بررسی صلاحیت این ورزشکاران از روز شنبه آغاز شده و طبق آنچه پیش از این اعلام شده بود باید این پروسه فردا به پایان برسد. بر همین اساس فردا سه شنبه فهرست قطعی کاندیداهای اولین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران از طرف کمیته ملی المپیک اعلام خواهد شد.

همچنین قرار است فهرست ۴۳۴ ورزشکاری که می توانند در روز انتخابات کمیسیون ورزشکاران به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند نیز فردا اعلام شود.

برای کمیسیون ورزشکاران ۱۵ کرسی تعریف شده است و هر یک از افراد دارای حق رای می توانند حداقل به هشت کاندیدا رای دهند.