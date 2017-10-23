آغاز مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ و نحوه شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته سال ۱۳۹۶ منتشر شد.
با توجه به درخواست دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی مبنی بر عدم تکمیل ظرفیت رشتههای تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال۱۳۹۶ مرحله تکمیل ظرفیت برای این رشته ها برگزار می شود.
تمامی داوطلبان علاقهمند به تحصیل در رشتههای تحصیلی دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالـی غیرانتفاعی (اعم از داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبتنام کرده و یا ثبتنام نکردهاند) می توانند بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش که در این باره در روز دوشنبه اول آبان ماه ۹۶ منتشر می شود، اقدام کنند.
متقاضیان برای ثبتنام در رشتههای تحصیلی مورد علاقه خود میتوانند در تاریخ مقرر با مراجعه به دانشکدهها و آموزشکدههای فنی و حرفهای تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفه ای و یا مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و کسب اطلاع از رشتههای پذیرنده دانشجو در این مرحله نسبت به شرکت و انتخاب کدرشته محل مورد تقاضای خویش اقدام کنند.
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