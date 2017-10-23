به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شمال کشوربا بیان اینکه تجهیز و نوسازی ۱۵۰ هزار هکتار شالیزاری های شمال کشور در برنامه ششم هدفگذاری شده است، گفت: با تخصیص منابع ملی سالانه نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار از این اراضی شالیزاری را می توان تجهیز و نوسازی کرد و پیش بینی می کنیم با تامین سرمایه های خارجی این عدد به ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار در سال برسد.

رضا عظیمی افزود: ما برای سرعت در اجرای عملیات خاکی همچون تسطیح لیزری، احداث جاده های دسترسی به قطعات اراضی و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در شالیزارهای شمال کشور به دنبال سرمایه های خارجی هستیم و قصد داریم از محل فاینانس چین حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان جذب کنیم.

وی در مورد اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سال جاری اظهار داشت:پیش بینی می کنیم تا اردیبهشت ۹۷ نزدیک به ۵ هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور تجهیز و نوسازی شوند.

عظیمی افزود: امسال برای اجرای این طرح در استان های مازندران، گیلان و گلستان ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از منابع ملی پیش بینی شده است.

مجری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شمال کشور سهم استان مازندران از این اعتبار ملی را ۵ میلیارد تومان و گلستان را ۸۰۰ میلیون عنوان و تصریح کرد: مابقی این اعتبارات ملی به استان گیلان تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: اعتبارات ملی از نیمه دوم امسال تخصیص خواهد یافت.

عظیمی گفت: طی سه سال اخیر از محل اعتبارات ملی ۱۴ هزار و ۴۰۰ هکتار در اراضی شالیزاری شمال کشور عملیات اجرایی داشته ایم.

وی حفظ کاربری اراضی کشاورزی، صرفه جویی ۲۵ درصدی در مصرف آب، کاهش سختی کار و اجرای عملیات مکانیزاسیون در اراضی و کاهش ۲۰ درصدی ضایعات محصولات را از مزیت های اجرای طرح تجهیز و نوسازی شالیزارهای شمال کشور برشمرد.