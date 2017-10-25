علیرضا دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در زمان حاضر، بحث آب در کشور به چالش بزرگی تبدیل شده که نه تنها در وزارت نیرو، بلکه در تمام کشور آن را به عنوان یک موضوع ویژه مطرح می‌کنند، گفت: مبحث آب در برنامه ششم توسعه نیز، به عنوان موضوع ویژه مطرح است و آنچه که در کشور به شکل بحرانی باعث ایجاد نگرانی شده، کاملا مرتبط با آب است؛ پس این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و استفاده از شخصی که دارای تحصیلات در مدیریت منابع آب باشد، می تواند به رفع این چالش کمک کند.

وی با بیان اینکه رضا اردکانیان، نزدیک به سه دهه سابقه کار در این بخش دارد و پیشتر نیز در سمت های قائم مقام وزیر نیرو و معاونت آب این وزارتخانه، دارای تجربیات خوبی است و این از امتیارات مثبت وی تلقی می شود، اظهار داشت: اردکانیان یک شخصیت بین المللی است و با توجه به اینکه صنعت آب کشور در مقطع کنونی،‌ نیازمند تجارب وی است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا اردکانیان در اجرای برنامه های پیشنهادی خود در خصوص ساماندهی منابع آبی کشور با توجه به محدودیت منابع محدود مالی موفق خواهد بود یا خیر، گفت: وزارت نیرو طی سالیان گذشته تلاش کرده تا به تدریج وابستگی خود را از اعتبارات دولتی کاهش دهد و هدفگیری این وزارتخانه آن است که در برنامه های خود، استفاده از اعتبارات دولتی را به حداقل برساند.

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق در ادامه با بیان اینکه حدود ۵ سال است که این برنامه در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و تاکنون نیز با موفقیت پیش رفته است، افزود: اگر بتوانیم قیمت‌ها و تعرفه‌ها را بهینه کنیم و نرخ ها را به سمت قیمت تمام شده نزدیک نماییم، این وزارتخانه موفق خواهد شد که در پایان این برنامه اعلام کند، نیازمند اعتبارات دولتی به شکل کنونی نیست.