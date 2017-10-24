پیروزی آسان بارسلونا در خانه مورسیا/ نیمکت نشینان خودنمایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام حذفی باشگاههای اسپانیا، کوپا دل ری سه شنبه شب با برگزاری دیدار تیم های فوتبال مورسیا و بارسلونا ادامه یافت که در پایان شاگردان والورده پیروزی ۳ بر صفر را کسب کردند.

پاکو آلکاسر (۴۴)، جراردو دلوفئو (۵۲) و خوزه آ (۵۶) در این بازی برای تیم بارسلونا گلزنی کردند.

ارنستو والورده سرمربی تیم بارسلونا به بازیکنان اصلی خود در این مسابقه استراحت داد تا فرصت برای خودنمایی نیمکت نشینان مهیا شود.

نتایج دیدارهای برگزار شده به این شرح است:

* مورسیا صفر - بارسلونا ۳

* کادیز یک- بتیس ۲

* ختافه صفر - آلاوس یک

* ساراگوسا صفر - والنسیا ۲

* کارتاخنا صفر - سویا ۳

* نومانسیا ۲ - مالاگا یک