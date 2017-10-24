  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۳ آبان ۱۳۹۶، ۰:۵۰

جام حذفی اسپانیا؛

پیروزی آسان بارسلونا در خانه مورسیا/ نیمکت نشینان خودنمایی کردند

پیروزی آسان بارسلونا در خانه مورسیا/ نیمکت نشینان خودنمایی کردند

تیم فوتبال بارسلونا در غیاب بازیکنان اصلی خود مقابل مورسیا در جام حذفی اسپانیا به بردی آسان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام حذفی باشگاههای اسپانیا، کوپا دل ری سه شنبه شب با برگزاری دیدار تیم های فوتبال مورسیا و بارسلونا ادامه یافت که در پایان شاگردان والورده پیروزی ۳ بر صفر را کسب کردند.

پاکو آلکاسر (۴۴)، جراردو دلوفئو (۵۲) و خوزه آ (۵۶) در این بازی برای تیم بارسلونا گلزنی کردند.

ارنستو والورده سرمربی تیم بارسلونا به بازیکنان اصلی خود در این مسابقه استراحت داد تا فرصت برای خودنمایی نیمکت نشینان مهیا شود.

نتایج دیدارهای برگزار شده به این شرح است:

* مورسیا صفر - بارسلونا ۳
* کادیز یک- بتیس ۲
* ختافه صفر - آلاوس یک
* ساراگوسا صفر - والنسیا ۲
* کارتاخنا صفر - سویا ۳
* نومانسیا ۲ - مالاگا یک

کد مطلب 4122899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها