بارزانی: خواستار گفتگوی جدی با بغداد هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: مشکلات موجود با دولت مرکزی عراق از طریق گفتگو حل خواهد شد.

وی افزود: تعداد آوارگان از کرکوک و طوزخورماتو به ۱۵۰ هزار نفر رسیده است.

بارزانی در نشست خبری در اربیل تاکید کرد: ما خواستار حل مشکلات موجود با دولت عراق از طریق گفتگو هستیم اما ادامه عملیات نظامی بر اوضاع مناطق و سازوکاری که امیدواریم در اسرع وقت از سرگرفته شود تاثیرگذار است ما خواستار گفتگوی جدی با بغداد هستیم.

وی اعلام کرد: ما رایزنی هایی با سازمان ملل برای ارائه کمک های لازم به آوارگان داریم. ما هم اکنون به وحدت صفوف و فعالیت مشترک نیاز داریم.