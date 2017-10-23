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۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۰۸

بارزانی: خواستار گفتگوی جدی با بغداد هستیم

بارزانی: خواستار گفتگوی جدی با بغداد هستیم

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق خواستار گفتگوی جدی با بغداد برای حل مشکلات موجود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: مشکلات موجود با دولت مرکزی عراق از طریق گفتگو حل خواهد شد.

وی افزود: تعداد آوارگان از کرکوک و طوزخورماتو به ۱۵۰ هزار نفر رسیده است.

بارزانی در نشست خبری در اربیل تاکید کرد: ما خواستار حل مشکلات موجود با دولت عراق از طریق گفتگو هستیم اما ادامه عملیات نظامی بر اوضاع مناطق و سازوکاری که امیدواریم در اسرع وقت از سرگرفته شود تاثیرگذار است ما خواستار گفتگوی جدی با بغداد هستیم.

وی اعلام کرد: ما رایزنی هایی با سازمان ملل برای ارائه کمک های لازم به آوارگان داریم. ما هم اکنون به وحدت صفوف و فعالیت مشترک نیاز داریم.

کد مطلب 4122954

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