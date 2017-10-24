میکاییل شریفی، مدیر بازرگانی یک شرکت تولیدکننده پست فشار قوی برق با بیان اینکه مشکلات بانکی در زمینه صدور ضمانت نامه های لازم و همچنین انتقال درآمدهای صادراتی همچنان پا برجاست، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:انتقال درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی مهندسی و تجهیزات، همانند دوران تحریم انجام می شود. به این معنا که ما درآمد صادراتی را از خریدار به صورت ارز محلی دریافت کرده و این ارز را به صرافی می فروشیم و حواله آن را به دبی برده و دریافت می کنیم. به این ترتیب هزینه تمام شده پروژه ما افزایش می یابد که می توان از آن به ضرر نیز یاد کرد.

وی با اشاره به اینکه در بخش دریافت درآمدهای صادراتی هنوز دو مشکل بزرگ وجود دارد، تصریح کرد: نخست صدور ضمانت نامه های معتبر بانکی و دیگری انتقال راحت پول و دریافت و پرداخت هزینه ها است که با مشکل مواجه است. این در حالی است که در بخش واردات چنین مشکلی وجود ندارد و درباره خرید کالا از سوییس و فرانسه توانستیم ال سی باز کنیم، اما برای دریافت درآمد حاصل از صادرات که باید طرف های خارجی برای ما ال سی باز کنند تاکنون چنین امری انجام نشده است و دریافت این درآمد همچنان مانند دوران تحریم انجام می شود.

این فعال بخش خصوصی برق با بیان اینکه در بخش ساخت پست برق، نیروگاه، خطوط انتقال و ... توانمندی ساخت داریم و از سویی دیگر در بخش برق مترو نیز فعال هستیم، افزود: مقصد صادراتی محصولات ما کشورهای آفریقایی و سوریه است که البته این صادرات به سوریه به دلیل مشکلات موجود متوقف شده است. در حال حاضر احداث ۱۰ پست ۶۳ کیلوولت را در نیجر آفریقا در دست داریم. این در حالی است که بالغ بر ۶۰ درصد پست های برق در سوریه توسط ایرانی ها ایجاد شده است که هزینه ایجاد این پست ها رقمی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار است.

به گفته وی، بخش قابل توجهی فعالیت احداث پست برق فشار قوی در آفریقا شامل نیجر و بنگلادش، دبی و یمن پروژه احداث پست برق است و در این مدت نیز صادرات خدمات فنی مهندسی نیز داشته ایم. البته فعالیت ما در زمینه احداث پست برق، دامنه صنعت نفت و گاز و همچنین فولاد را نیز در برمی گیرد. به طوری که در بخش صنعت نفت بزرگترین پروژه احداث پست برق ایران را به نام پارس ۲ یا اختر در دست انجام داریم که هزینه ایجاد آن ۱۰۰ میلیارد تومان است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ از خدمات فنی مهندسی ما صادر می شود، اعلام کرد: در نظر داریم این مقدار را به ۲۵ درصد برسانیم که در همین راستا به دنبال بازراهای جدید هستیم. در این میان با لغو تحریم ها یکسری از مشکلات بر طرف شد و اگر مشکلات بانکی و صدور ضمانت نامه ها نیز حل شود می توانیم به این نرخ صادراتی برسیم.