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۲ آبان ۱۳۹۶، ۹:۲۶

«مجتمع رفاهی شهر»، نگینی در شمال ایران؛

پیشنهادی ویژه برای مسافران که می‌خواهند از سفر به شمال لذت ببرند

پیشنهادی ویژه برای مسافران که می‌خواهند از سفر به شمال لذت ببرند

در روزهای پایانی تابستان، مسافرانی که شهرهای ساحلی استان مازندران را جهت استفاده از تفریحات کنار دریا انتخاب می‌کنند، در مجتمع رفاهی شهر ایام به‌یادماندنی را همراه خانواده، تجربه خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر به شهرهای شمالی کشور و حضور در کنار دریای زیبای خزر، یکی از نخستین تصمیم‌های خانواده‌ها برای مسافرت‌ها و تفریح‌های روزهای زیبای پائیز است. در این بین بیشتر مسافران ترجیح می‌دهد که از سواحل دریایی استان مازندران برای رقم زدن خاطرات فراموش نشدنی در کنار خانواده و یا دوستان استفاده کنند.

در میان شهرهای ساحلی استان مازندران، ایزدشهر، به‌خاطر موقعیت مناسب اقلیمی، فضای مناسبی برای سفرهای تابستانی است. این شهر در ۸ کیلومتری غرب محمودآباد و ۷ کیلومتری شرق نور واقع شده است. یکی از بهترین اماکن اقامتی ایزدشهر که به مسافران شمالی پیشنهاد می‌شود، «مجتمع رفاهی شهر» است که دارای فضای زیبای اقامتی و توریستی، همراه با تمامی امکانات می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای اقامتی چند روزه در کنار دریای خزر باشد.

این مجتمع مدرن و تازه تاسیس، دارای ۱۸۸ واحد آپارتمان ساحلی، هفت طبقه، با دید بی‌نظیر ساحل در شهرک رویایی و برند، برای مسافرین ویژه اسکانو است. واحدهای این مجتمع یک‌خواب، دو خواب، سه‌خواب دوبلکس و فول مبله (با لوازم شیک و درجه یک) بوده که تراس رو به ساحل، جذابیت‌های محیط ساکن و زیبای آن را افزایش داده است.

همچنین داشتن ساحل اختصاصی، پارک برای کودکان، زمین فوتبال، والیبال ساحلی، بسکتبال، پینگ‌پنگ، سالن بدنسازی، پیست دوچرخه‌سواری، استخر، سونا و جکوزی رایگان و ... از امکانات ویژه دیگر این مجتمع است.

از سوی دیگر مدیران مجتمع رفاهی شهر پیشنهاد ویژه‌ای هم برای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی دارد که در صورت عقد قرارداد یکساله و یا بلند مدت، تخفیف ویژه برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از امکانات این مجموعه و سایر واحدها با شماره‌های ۰۱۱۴۴۵۳۶۲۳۱و ۰۱۱۴۴۵۳۶۲۵۰ و یا شماره ۰۲۱۴۴۵۳۶۰۹۳ تماس حاصل فرمائید و یا در کانال تلگرام مجموعه عضو شوید. همچنین آدرس این مجتمع: مازندران، نور، ایزدشهر، گلسار ٣ است.

فیلم مجتمع رفاهی شهر را هم می‌توانید اینجا ببینید. همچنین تصاویری از این مجتمع زیبا را در زیر مشاهده می‌فرمائید:

کد مطلب 4123125

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