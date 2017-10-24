به گزارش خبرگزاری مهر، سفر به شهرهای شمالی کشور و حضور در کنار دریای زیبای خزر، یکی از نخستین تصمیمهای خانوادهها برای مسافرتها و تفریحهای روزهای زیبای پائیز است. در این بین بیشتر مسافران ترجیح میدهد که از سواحل دریایی استان مازندران برای رقم زدن خاطرات فراموش نشدنی در کنار خانواده و یا دوستان استفاده کنند.
در میان شهرهای ساحلی استان مازندران، ایزدشهر، بهخاطر موقعیت مناسب اقلیمی، فضای مناسبی برای سفرهای تابستانی است. این شهر در ۸ کیلومتری غرب محمودآباد و ۷ کیلومتری شرق نور واقع شده است. یکی از بهترین اماکن اقامتی ایزدشهر که به مسافران شمالی پیشنهاد میشود، «مجتمع رفاهی شهر» است که دارای فضای زیبای اقامتی و توریستی، همراه با تمامی امکانات میتواند مناسبترین گزینه برای اقامتی چند روزه در کنار دریای خزر باشد.
این مجتمع مدرن و تازه تاسیس، دارای ۱۸۸ واحد آپارتمان ساحلی، هفت طبقه، با دید بینظیر ساحل در شهرک رویایی و برند، برای مسافرین ویژه اسکانو است. واحدهای این مجتمع یکخواب، دو خواب، سهخواب دوبلکس و فول مبله (با لوازم شیک و درجه یک) بوده که تراس رو به ساحل، جذابیتهای محیط ساکن و زیبای آن را افزایش داده است.
همچنین داشتن ساحل اختصاصی، پارک برای کودکان، زمین فوتبال، والیبال ساحلی، بسکتبال، پینگپنگ، سالن بدنسازی، پیست دوچرخهسواری، استخر، سونا و جکوزی رایگان و ... از امکانات ویژه دیگر این مجتمع است.
از سوی دیگر مدیران مجتمع رفاهی شهر پیشنهاد ویژهای هم برای سازمانها و ارگانهای دولتی دارد که در صورت عقد قرارداد یکساله و یا بلند مدت، تخفیف ویژه برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر از امکانات این مجموعه و سایر واحدها با شمارههای ۰۱۱۴۴۵۳۶۲۳۱و ۰۱۱۴۴۵۳۶۲۵۰ و یا شماره ۰۲۱۴۴۵۳۶۰۹۳ تماس حاصل فرمائید و یا در کانال تلگرام مجموعه عضو شوید. همچنین آدرس این مجتمع: مازندران، نور، ایزدشهر، گلسار ٣ است.
فیلم مجتمع رفاهی شهر را هم میتوانید اینجا ببینید. همچنین تصاویری از این مجتمع زیبا را در زیر مشاهده میفرمائید:
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