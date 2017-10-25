۸۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در سبد صنعت برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما؛ آرش کردی، با اشاره به اینکه صادرات صنعت برق به دو بخش تقسیم می شود، گفت: بخش اول مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی و بخش دوم مربوط به صادرات برق است که در سال های اخیر، وزارت نیرو رکورددار صادرات خدمات فنی و مهندسی است. در این میان، بیش از ۵۰ درصد تولید برق کشور در دست بخش خصوصی است و علاوه بر آن سرویس و نگهداری، ایجاد شبکه های جدید، صد در صد تولید تجهیزات برق، و بسیاری از کارهای ریز صنعت برق در دست بخش خصوصی قرار دارد.

مدیر عامل شرکت توانیر در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی از صادر نکردن مستقیم برق و نبود آنها در مذاکرات با هیات‌های خارجی گله مند است، تصریح کرد: این درخواست ایده آل بخش خصوصی است که به آنها احترام می گذاریم و خواسته ما این است که بخش خصوصی، بازارهای کشورهای منطقه را فتح کنند و به دولت اتکا نداشته باشند. در این میان، خواسته ما این است که بخش خصوصی خودشان را به بازارهای منطقه معرفی کنند و دولت هم مانع آنها نیست اگر بخواهند کار پیمانکاری را شروع کنند و حتی از آنها حمایت هم می کند.

وی در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی معتقد است به دلیل نبود دیپلماسی حمایتی از بخش خصوصی شرکت های خصوصی ایرانی حتی در برخی از مناقصه ها برنده می شوند؛ اما به دلیل نبود حمایت لازم طرح به نفرات دوم یا سوم مناقصه داده می شود و به راحتی شرکت های ایرانی کنار گذاشته می شوند، گفت: این نکته ربطی به وزارت نیرو ندارد؛ بلکه آنها اگر بخواهند در کشوری حضور یابند و رزومه ای از ما بخواهند یا تاییده ایی لازم داشته باشند، کاملا حمایت می کنیم.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه برای موفقیت در صادرات غیر نفتی باید از صادرات نفتی خلاص شویم، افزود: شرکت های خصوصی باید با فرهنگ کار اقتصادی جدید، صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالاهای غیرنفتی بیشتر آشنا شوند. در این میان، پیگیری مشکلات شرکت های ایرانی در مناقصات، مربوط به وزارت خارجه است و نمایندگی ها و سفارتخانه ها باید موضوع را پیگیری کنند؛ اما مواردی که شرکت های خصوصی لازم می دانند تا وزارت نیرو اقداماتی انجام دهد، تلاش می کنیم با وزارت خارجه هماهنگی لازم را انجام دهیم.

اقتصاد انرژی ما مبتنی بر یارانه است

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مهمترین چالش شدت مصرف انرژی در کشور ما این است که اقتصاد انرژی مبتنی بر یارانه است؛ در حالی که کشورهایی آزاد سازی قیمت انرژی را در پیش گرفتند، همچنان منطق اقتصادی در شدت مصرف انرژی وجود دارد یعنی اگر به دنبال وسایلی که موجب کاهش شدت انرژی می شود باشیم، حتما بازخورد سرمایه ای و منفعتی داریم و تا این کار را نکنیم شدت انرژی کاهش پیدا نمی کند. از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی نیز باید استانداردهای مشخص شده را رعایت کنند و نکته مهم تر دریافت قیمت تمام شده انرژی از مشترکان است که موجب کاهش شدت مصرف انرژی می شود.

مدیرعامل شرکت توانیر در زمینه پرداخت بدهی عراق بابت خرید برق از ایران افزود: مشکل تا حد زیادی حل شده و امکان ارتباط بانکی در حال فراهم شدن است به دنبال این هستیم که مسائل بانکی و ال سی را حل نماییم، تا بتوانیم طلب خود را از عراق دریافت کنیم.