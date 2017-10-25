به گزارش خبرنگار مهر، بی‌تردید یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ دربی کسی نیست جز مهدی هاشمی نسب. مدافع سابق دو تیم استقلال و پرسپولیس با پیراهن هر دو تیم در دربی‌ها حاضر شده و بارها نیز با پیراهن دو تیم گلزنی کرده است.

نمی‌شود ایام دربی از راه برسد و از این چهره شاخص تاریخ دربی‌ها یاد نکرد. هاشمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دربی ۸۵ اظهار داشت: دربی همیشه جذاب است. این بازی یک بازی خاص است برای بازیکنان خاص. اما روند دربی‌ها معمولا شبیه به هم است و فقط هر چند سال یکبار اتفاق ویژه‌ای در یک دربی می‌افتد که ماندگار می‌شود. معمولا اینطوری نیست که چند دربی پشت سر هم زیبا و جذاب از آب در بیاید.

پیشکسوت سرخابی‌های تهران ادامه داد: متاسفانه بعضی از فوتبالیست‌ها فکر می‌کنند فوتبال بازی کردن به عدد نشان دادن است. حالا اگر روزنامه‌های هواداری و هواداران اینطور کُری بخوانند اتفاقی نیفتاده. اما فوتبالیست‌ها چرا این کار را می‌کنند؟ یکی ۲ نشان می‌دهد و یکی ۴، یکی یک نشان می‌دهد و یکی ۵، یکی ۳ نشان می‌دهد و یکی ۱. فوتبالیست‌ها باید به جای این عدد بازی‌ها در زمین به فکر فوتبال خوب باشند و کری را بگذارند برای هواداران. من که نفهمیدم این عددها را از کجا در آورده‌اند که اینطور با آن ادا در بیاورند.

وی در خصوص پیش‌بینی نتیجه بازی بیان داشت: واقعا توان پیش‌بینی ندارم وگرنه برایتان نتیجه بازی را پیش‌بینی می‌کردم.

هاشمی نسب که دربی‌های فراوانی را بعنوان بازیکن تجربه کرده در پاسخ به این سئوال که تعیین کننده ترین عامل درون میدان چیست؟ بیان داشت: فقط روح و روان بازیکنان. نه مربی، نه بازیکن با تجربه، نه بازیکن جوان و نه هیچ عامل دیگری. هر بازیکنی که از نظر روحی آنقدر بزرگ باشد که بر آن فضای سنگین ورزشگاه غلبه کند و گوشش به سکوها بدهکار نباشد و تمرکزش روی توپ و میدان باشد می‌تواند نتیجه بازی را تعیین کند.

مدافع سابق استقلال و پرسپولیس گفت: جو ورزشگاه همه بازیکنان را اذیت می‌کند، حالا اگر روی شما حساس هم باشند و یک ورزشگاه همزمان بر علیه شما شعار بدهند و به شما ناسزا بگویند که دیگر واویلا.

ملی پوش سابق کشورمان گفت: خیلی بازیکنان در همه بازی‌ها خوب هستند، اما در دربی یک بازیکن معمولی می‌شوند. تا دلتان بخواهد از این دست بازیکنان وجود دارند. در مقابل این‌ها بازیکنانی هم داریم که اگر در همه بازی ها خوب باشند، بد باشند یا متوسط، در دربی آنقدر خوب هستند که مثال زدنی می‌شوند و به آنها می‌گویند: «دربی باز». بعضی از بازیکنان هم هستند که فقط برای آن که افرادی را سر جایشان بنشانند دارای انگیزه‌های زیاد می‌شوند و این انگیزه‌ها به آنها انرژی مضاعف می‌دهد.

از هاشمی نسب سئوال کردیم در تمام دربی‌هایی که بازی کرد کدام بازیکن بود که او را بیشتر از سایرین آزار داد و وی در پاسخ گفت: در تیم استقلال بازی می‌کردم که قرار شد علی کریمی را مهار کنم. ما آن بازی را با گل علیرضا اکبرپور یک بر صفر بردیم. من ۸۰ دقیقه کریمی را مهار کردم و با جرات می‌گویم کار بسیار سختی بود. دقیقه ۸۰ احساس کردم دیگر انرژی ندارم و هر آن ممکن است کریمی از بند من در برود و ضربه‌اش را بزند. به محمود فکری گفتم به جای من روی کریمی یارگیری کند و من خودم به سراغ پایان رافت رفتم و روی او یارگیری کردم. بهرحال یارگیری با پایان رافت به مراتب ساده‌تر از یارگیری روی علی کریمی بود. دست محمود فکری هم درد نکند که او هم در آن۱۰ دقیقه پایانی از عهده مهار علی کریمی خوب بر آمد.