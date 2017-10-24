به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج با اشاره به برگزاری دربی ۸۵ اظهار داشت: برگزاری رقابت های فوتبال در کلیه سطوح در کشور بدون حضور نیروی انتظامی اصلا عملی نیست و حضور آنها موجبات برقراری نظم، امنیت و آرامش را در استادیوم ها حاکم کرده است.

تاج گفت: با همکاری وزارت ورزش و جوانان مراسم تقدیر از عوامل و برقرار کنندگان نظم و امنیت رقابت های فوتبال را برگزار کردیم و هماهنگی های لازم به منظور برگزاری شایسته دربی ۸۵ پایتخت هم انجام شد.

رییس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: خوشبختانه همه چیز مهیای برگزاری شهرآورد ۸۵ پایتخت است که امیدوارم نمایش زیبا از فوتبال را شاهد باشیم.

وی همچنین امروز در جمع خبرنگاران در مرکز ملی فوتبال ایران درباره موضع فدراسیون فوتبال در قبال قلیان کشیدن بازیکنان گفت: امروز کمیته اخلاق جلسه دارد. اجازه بدهید این کمیته مسیر خودش را برود و صحبتهای دو طرف را بشنود.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: من امروز جلسه ای با کارلوس کی روش و همچنین با مدیران عامل چهار باشگاه لیگ برتری داشتم که تا دوشنبه هفته بعد وقت دارند مدارکشان را برای گرفتن مجوز حرفه ای کامل کنند.

تاج در خصوص عدم اجازه به دوربین های تولیدی برای حضور در دربی، گفت: بله دوربین های تولیدی حق حضور در ورزشگاه را ندارند؛ ما روز گذشته با مسئولان صدا و سیما جلسه داشته ایم.