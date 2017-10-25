اقلیم کردستان عراق برای تعلیق نتایج همه پرسی اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای از آمادگی خود برای تعلیق نتایج همه پرسی و گفتگو با دولت مرکزی عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش، اقلیم کردستان عراق یک طرح ابتکاری را ارائه کرده است که براساس آن نتایج همه پرسی تعلیق می شود.

در این بیانیه آمده است: برخوردها و درگیری میان نیروهای عراقی و پیشمرگه که از ۱۶ اکتبر جاری رخ داد باعث خسارت به هر دو طرف شد و می تواند به جنگ فرسایشی و به تبع آن تخریب بافت اجتماعی بین مولفه های عراق منجر گردد. ادامه این تقابل و درگیری هیچ پیروزی نخواهد داشت بلکه منجر به هرج و مرج خواهد شد و بر تمام ابعاد زندگی تاثیر خواهد گذاشت.

این بیانیه می افزاید: بنابراین به خاطر مسئولیتمان در قبال مردم اقلیم و عراق به دولت، مردم و افکار عمومی عراق و جهان موارد زیر را پیشنهاد می‌کنیم:

۱- آتش بس فوری و توقف تمام عملیاتهای نظامی در اقلیم کردستان.

۲- تعلیق نتایج همه پرسی که در کردستان عراق برگزار شد.

۳- آغاز گفتگو بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی عراق.