مخالف وزارت اردکانیان هستیم/نمایندگان رای اعتماد ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری آل کثیر شامگاه گذشته در برنامه پخش فیلم مادرکشی که توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار کرد: اگر فعالان محیط زیست و نمایندگان شورای اسلامی مخالف وزیر شدن اردکانیان در وزارت نیرو باشند حرفشان منطقی و قابل قبول است.

آیت الله حیدری افزود: با توجه به اینکه این شخص معاون وزیر نیرو در دولت هفتم و هشتم بود؛ طرز تفکر وی پیروی از وزیر نیروی وقت است که سابقه عملکرد و دیدگاه این وزرا درباره مسئله انتقال آب برای همه روشن است.

وی با اعلام مخالفت با ورود این فرد به امور مدیریت منابع آب کشور بیان کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم با ندادن رای اعتماد به چنین کسانی، مقابل آنها ایستادگی کنند. نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی باید با قانع کردن نمایندگان سایر شهرها از رای آوردن اردکانیان برای وزارت نیرو جلوگیری کنند تا دولت وادار شود کسی را برای این پست معرفی کند که حقیقتا بی طرف باشد.

امام جمعه موقت اهواز توضیح داد: مشکل آب در خوزستان فراگیرتر، پیچیده تر و وسیعتر از هر جای دیگر کشور است و کل مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

آیت الله حیدری با اشاره به نبود آگاهی بین مسئولان کشوری از وضعیت خوزستان تصریح کرد: در حالی که رئیس جمهور اطمینان خاطر داده بود که انتقال آب فقط برای شرب باشد اما در حال حاضر آب مورد نیاز شرکت فولاد مبارکه اصفهان از خوزستان تامین می شود.

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: برخلاف همه هشدارهایی که داده ایم؛ متاسفانه وزارت نیرو برنامه خطرناکی برای آب خوزستان در نظر گرفته، مطابق این برنامه قرار است حقابه خوزستان از کرخه و دز به شدت کاهش یابد.

وی بیان کرد: سهم خوزستان از کارون ۱۱ میلیارد مترمکعب و از دز هفت میلیارد مترمکعب است که مجموعا ۱۸ میلیارد مترمکعب است اما وزارت نیرو تنها هشت میلیارد مترمکعب برای خوزستان در نظر گرفته است.

آیت الله حیدری در پایان اظهار کرد: نتیجه چنین سیاست هایی خشک شدن تالاب ها و از بین رفتن کشاورزی و افزایش مناطق مستعد ریزگرد است.